Кого поддержит Владимир Литвин, попав в парламент...

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что для того чтобы его политическая сила попала в парламент, им следует как можно дальше отойти от 3%-го барьера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве по завершении межпартийного съезда избирательного блока политических партий.

«Для нас крайне важно не ориентироваться на рубеж в 3%, а отойти от этого рубежа как можно дальше с учетом всех психологических моментов, и с учетом украинской практики подсчитывать голоса», - сказал В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос журналистов, с кем его блок в случае прохождения в ВР будет создавать коалицию, он сказал, что это будет зависеть от состава парламента, и от того, на какой основе, на каких принципах будет формироваться сотрудничество в парламенте. «Мы готовы к сотрудничеству со всеми теми, кого поддержит украинский народ», - сказал В.ЛИТВИН.

Говоря о нынешней политической ситуации в стране, В.ЛИТВИН выразил убеждение, что эти выборы можно назвать четвертым туром президентских выборов, а дальше будет пятый тур – выборы в местные органы самоуправления.

«Все это делается с заделом на президентские выборы», - сказал он, отметив при этом, что это необходимо политическим силам, чтобы закрепить свои позиции перед 2009 годом.