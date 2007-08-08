Луганчан в списке Партии регионов обделили?

В Луганской области Партия регионов планирует получить на досрочных парламентских выборах 70% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил депутат областного совета, член фракции Партии регионов делегат Х съезда партии Александр ОСТАПЕНКО.

При этом он опроверг мнение о том, что Луганскую область в избирательном списке Партии регионов «обделили». По его убеждению, 10 луганчан имеют реальный шанс стать народными депутатами от Партии регионов.

В то же время народный депутат Владимир ЛАНДЫК придерживается другого мнения, поскольку, по его словам, в проходной части списка “регионалов” только 5 луганчан.