УНП требует запретить строительство монумента ”Жертвам ОУН-УПА”

Украинская народная партия требует от Кабинета Министров запретить строительство в Симферополе антиукраинского монумента жертвам ОУН-УПА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом заявил председатель Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН в связи с утверждением проекта памятника «жертвам террора ОУН-УПА «Выстрел в спину», который сооружается по инициативе КПУ и других пророссийских организаций Крыма.

О.ФОМУШКИН аргументирует такое требование в первую очередь положением действующего украинского законодательства, в соответствии с которым «местные власти имеют полномочия принимать решение об установлении памятников местного значения, однако не имеют такого права относительно памятников общенационального масштаба, например по тематике борьбы ОУН-УПА». «Такие решения – компетенция центральных властей, и именно они должны призвать местные власти соблюдать закон», - отмечает председатель Крымской УНП.

О.ФОМУШКИН сообщил, что "Крымская УНП уже готовит иск в суд против мэрии Симферополя", который подаст в случае отсутствия реакции из Киева.

"Миллионы украинцев стали жертвами коммунистического террора, погибли в лагерях Ленина, Сталина и Брежнева, а КПУ инициирует сооружение памятника жертвам ОУН-УПА – единственной силе, которая боролась против коммунистического режима в Украине», - подчеркивает О.ФОМУШКИН. Он убежден в необходимости "установить в центре Киева, Симферополя и других областных центров Украины монументов жертвам коммунистического режима, ведь в большинстве украинских семей родственники погибли от голодомора или в сталинско-ленинских застенках".

"Нужно наконец прекратить искажать историю – из настоящих палачей делать героев, а из героям создавать имидж палачей», - подытожил председатель Крымской УНП.