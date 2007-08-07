Ющенко обсудил выборы с лидером Европейской народной партии

После завершения участия в межпартийном съезде избирательного блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства отметил, что избирательный процесс в стране начался после того, как политики прошли школу большого взаимопонимания. Президент подчеркнул, что проведя выборы, Украина получит «надежное лекарство» от расколов.

Также В.ЮЩЕНКО поблагодарил В.МАРТЕНСА за поддержку досрочных парламентских выборов в Украине.

В свою очередь президент Европейской народной партии отметил правильность решения о проведении досрочных выборов в Верховную Раду. В.МАРТЕНС также отметил, что поражен силой духа и твердостью Президента Украины.