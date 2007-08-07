НУ-НС с Тимошенко и Витренко ”растоптали принципы честных и прозрачных выборов”

Донецкое областное отделение Партии регионов заявляет, что избирательный блок "Наша Украина - Народная самооборона", Блок Юлии Тимошенко и Прогрессивная социалистическая партия Украины Наталии ВИТРЕНКО "растоптали принципы честных и прозрачных выборов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении пресс-службы Донецкой областной организации ПР.

"На сегодняшний день политические оппоненты Партии регионов окончательно растоптали принципы честных и прозрачных выборов, нарушив все, что можно было нарушить", - говорится в заявлении облотделения ПР.

Пресс-служба Донецкой ПР подчеркивает, что "это отнюдь не голословные обвинения" и приводит факты того, что "на территории области уже вовсю идет агитационно-пропагандистская деятельность таких политических сил, как блок "Наша Украина - Народная самооборона", БЮТ, ПСПУ".

Облотделение ПР обвиняет своих политических оппонентов в лице НУ-НС, БЮТ и ПСПУ в том, что те начали агитационную кампанию в регионе в нарушение избирательного законодательства.

"По всей Донетчине еще с июля размещены билл-борды Натальи ВИТРЕНКО с соответствующим указателем "Прогрессивная социалистическая партия Украины". При этом список ПСПУ Центризбиркомом официально не зарегистрирован, расчетный счет не открыт, агитацию партия права проводить не имеет", подчеркивает облотделение ПР. В таком же нарушении избирательного законодательства облотделение ПР обвиняет и НУ-НС с БЮТ.

Кроме того, в Донецкая ПР обвиняет в нечестности "ряд печатных изданий, именующих себя "форпостами свободы слова" в Донбассе". "В этих издания печатаются откровенно заказные материалы, которые можно квалифицировать как пропаганду блока "НУ-НС", утверждает облотделение ПР.

"Таким образом, за первые 5 дней избирательной кампании в Донецкой области отмечены грубейшие нарушения избирательного законодательства, которые не позволяют говорить о честности и прозрачности выборов 30 сентября", - отмечает облотделение ПР.

В то же время, «Партия регионов твердо заверяет, что мы всегда придерживались и будем придерживаться буквы закона».

"Начало избирательной кампании, к сожалению, подтвердило наши самые худшие опасения: она действительно рискует стать самой грязной и беспринципной за всю историю Украины. Политический беспредел - это не наш почерк, а почерк «оранжевых» и их подпевал", говорится в заявлении Донецкого областного отделения Партии регионов.