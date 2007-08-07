Сегодня ЦИК рассорился не по политическим мотивам?

Член ЦИК Андрей Магера заявляет, что сегодняшнее голосование по формам избирательных списков состоялось не на политической почве, а исключительно на юридической. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам. Он заявил также, что решение по данному вопросу будет найдено, поскольку еще есть много времени для решения этого вопроса, сообщает РБК-Украина

Кроме того, инициатор поправки к постановлению о формах избирательных списков А.Магера считает, что непринятие поправок может привести к злоупотреблениям со стороны избирателей в части права голосования на дому. А.Магера считает, что существует вероятность того, что представители избирательных комиссий не успеют прийти к избирателям, в случае, если количество избирателей, пожелавших голосовать на дому будет большим. Он также не исключил, что в случае, если людей, непособных самостоятельно передвигаться, наберется "критическое количество" и они обратятся с массовыми исками в суды, то это может поставить под сомнение результаты выборов как таковых.

В то же время он заявил, что кроме предложенной им поправки есть еще несколько вариантов голосования на дому: участие в составе представителей комиссии, выехавшим к избирателям, официальных представителей и представителей политических сил.

Ранее ЦИК сняла с рассмотрения вопрос о форме избирательных документов. "За" такое решение проголосовало 9 членов ЦИК, "против" - 4, 1 воздержался. Дискуссия возникла между членами ЦИК назначенными по квоте от коалиции и оппозиции. Причина дискуссии - форма заявления избирателя о предоставлении ему возможности голосовать на дому. Член ЦИК Андрей Магера предложил, чтобы в данном заявлении избиратель предоставил доказательства того, что он не может передвигаться самостоятельно: номер больничной справки с указанием лица, ее выдавшего, номер удостоверения инвалида и прочее. Однако против включения этой нормы выступили: Татьяна Лукаш, Тамара Астахова. Поддержали предложение А.Магеры: Жанна Усенко-Черная и Юлия Швец. В результате голосования за поправку А.Магеры 6 проголосовали "за", "воздержались" - председатель ЦИК Владимир Шаповал и Александр Чупахин. "За" принятие данного постановления в целом проголосовали 7 членов ЦИК (при необходимых 8).