Луценко обещает заглянуть в Донбасс
17:58, 07 августа 2007Политика
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Агитировать тех, кто хочет жить своим умом
Блок “Наша Украина – Народная самооборона” планирует провести свыше 200 встреч с избирателями по всей Украине. Об этом сообщил на брифинге после завершения съезда лидер Блока Юрий ЛУЦЕНКО.
“Мы планируем провести свыше 200 встреч с людьми по всей территории Украины, включая Донбасс и Галичину, север и центр Украины. Для нас Украина – едина”, - отметил он.
“Я говорю о тех же вещах в Тернополе или Львове, в Херсоне или Харьковской области. И везде избиратели поддерживают наши идеи абсолютно одинаково”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
“Наш Блок - Блок всех украинцев, всех тех, кто хочет жить нормальной жизнью в своем государстве, своим умом”, - отметил он.
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