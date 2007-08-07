Луценко обещает заглянуть в Донбасс

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” планирует провести свыше 200 встреч с избирателями по всей Украине. Об этом сообщил на брифинге после завершения съезда лидер Блока Юрий ЛУЦЕНКО.

“Мы планируем провести свыше 200 встреч с людьми по всей территории Украины, включая Донбасс и Галичину, север и центр Украины. Для нас Украина – едина”, - отметил он.

“Я говорю о тех же вещах в Тернополе или Львове, в Херсоне или Харьковской области. И везде избиратели поддерживают наши идеи абсолютно одинаково”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

“Наш Блок - Блок всех украинцев, всех тех, кто хочет жить нормальной жизнью в своем государстве, своим умом”, - отметил он.