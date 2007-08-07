”Десятка” избирательного списка Блока Литвина

Блок Литвина утвердил избирательный список кандидатов в народные депутаты на досрочные парламентские выборы 30 сентября. Возглавил список бывший председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, в первую десятку списка, утвержденного сегодня на съезде Трудовой партии Украины и Народной партии, вошли под номером 2 - Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, №3 – Николай ДЕРКАЧ, №4 – Алексей ГАРКУША, №5 – Виктор ПИЛИПИШИН, №6 – Валерий БАРАНОВ, №7 – Николай РУДЧЕНКО, №8 – Василий ШПАК, №9 – Николай ШИРШУН, №10 – Михаил СИРОТА.

Также в списке 12-е место занял Игорь ШАРОВ, 21-е – Екатерина ВАЩУК (народные депутаты ВР IV созыва).

Всего в список включен 261 человек. Во время обсуждения избирательного списка снял свою кандидатуру Борис АНДРЕСЮК (№44).

Также во время съезда Блока Литвина его делегаты утвердили предвыборную программу блока и создали координационный совет, в который вошли В.ЛИТВИН, М.СИРОТА и С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.