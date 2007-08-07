Луценко с Кириленко спровадят в отпуск Гриценко с Яценюком

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК уйдут в отпуск на период избирательной кампании. Об этом лидеры блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО заявили по окончании межпартийного съезда блока.

Как передает корреспондент УНИАН, как сообщил Ю.ЛУЦЕНКО, «наши два министра будут вести предвыборную агитацию в отпуске».

В свою очередь, В.КИРИЛЕНКО отметил, что эти два министра являются командой Президента Виктора ЮЩЕНКО. Он напомнил, что во время обострения противостояния между Президентом и правительственной коалицией министр обороны и министр иностранных дел поддержали указ Президента о роспуске парламента. В.КИРИЛЕНКО также акцентировал внимание на успехах в работе и А.ГРИЦЕНКО и А.ЯЦЕНЮКА. «Мы не имеем никаких претензий к этим министрам», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, съезд блока «Наша Украина – Народная самооборона” утвердил список кандидатов в народные депутаты Украины на досрочных выборах в парламент 30 сентября. А.ЯЦЕНЮК и А.ГРИЦЕНКО вошли в первую пятерку этого списка.