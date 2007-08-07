Луценко говорил только о том, что НУ-НС должна ”находить общий язык” с ПР

Лидер «Нашей самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО в очередной раз заявляет о невозможности создания коалиции “Нашей Украины – Народной самообороны“ с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Я никогда не говорил о возможности объединения с Партией регионов, я никогда не говорил о возможности коалиции с Партией регионов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что в своих публичных выступлениях говорил о том, что НУ-НС должен считаться с политической силой, за которую голосуют миллионы украинцев.

По его словам, в вопросах, которые требуют две трети голосов в парламенте, блок будет пытаться «общаться и находить общий язык» с Партией регионов.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет о создании украинской демократической коалиции, которая исключает возможность участия в ней Партии регионов и ее нынешних парламентских сателлитов.

В свою очередь лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что голоса фракции Партии регионов будут нужны только в одном случае, когда будет меняться статья 80 Конституции, которой предусмотрена депутатская неприкосновенность.

«Тогда мы будем просить все политические силы, которые пройдут в парламент, в том числе Партию регионов, проголосовать за изменение этой статьи», - сказал он.

Он заверил, что во всех других вопросах Партия регионов не нужна, ведь Конституция будет приниматься на всенародном референдуме.