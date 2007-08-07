Шуфрич удивился, удивился, и еще раз удивился: ответ Балоге

Министр по вопросам чрезвычайных ситуацій, 5 номер избирательного списка Партии регионов Нестор ШУФРИЧ удивлен заявлениями главы Секретариат Президента Виктора БАЛОГИ об угрозе использования Партией регионов административного ресурса на предстоящих досрочных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я несколько удивлен в принципе вчерашними заявлениями БАЛОГИ», – сказал он, указав при этом, что по решению политсовета «Нашей Украины» глава Секретариата Президента возглавил избирательный штаб партии (В.БАЛОГА не баллотируется в народные депутаты на выборах 30 сентября – УНИАН) .

«Как может человек, находясь сам на административной должности, воглавлять избирательный штаб? При этом никто не скрывает, что руковдителями штабов на местах будут губернаторы и их заместителями», – сказал Н.ШУФРИЧ.

В этой связи Н.ШУФРИЧ высказал также удивление, сегодняшнему посещению Президентом Виктором ЮЩЕНКО межпартийного съезда блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Во первых, что пришел на съезд и этим самым показал свою приверженность к конкретной политической силе. Наверное корректно ему было бы прийти и на съезд коммунистов социалистов ну как минимум Блока Юлии Тимошенко, однако он этого не сделал. То есть говорить о том, что кто-то говорит о равных условиях как минимум мне кажется наивным. То есть начинать нужно с себя» – сказал Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, вчера глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА высказал мнение, что включение многих членов правительства в избирательный список Партии регионов грозит применением административного ресурса и давления.