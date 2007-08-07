Луценко гордится списком людей, ”которые не скурвились”

Лидер "Нашей Украины" – "Народной Самообороны" Юрий Луценко заявляет, что эта политическая сила - единственная, которая "слышит людей".

"Мы единственная политическая сила, которая слышит требования людей, которая признала свои кадровые ошибки, очистилась и обновилась. Я горжусь первой пятеркой, десяткой, двадцаткой и соткой, и 450-ым человеком в нашем списке. Он сегодня собрал людей, которые не меняли свои убеждения ни во власти, ни в оппозиции, которые не скурвились, а были с людьми в любой ситуации и будут служить их интересам", - сказал он.

"Мы единственная партия, которая наконец-то услышала требование людей и прекратила традицию: где два украинца, там два гетмана. 9 партий сложили микробулавы, микроамбиции ради общего национального украинского дела", - добавил Луценко.

Он также призвал всех членов блока "перейти в наступление на коррупцию".

"Мы побеждали, когда были единые, когда объединялись, когда забывали о мелких амбициях. Верю, что мы это сделаем и сейчас. Потому что когда украинцы были вместе, они всегда побеждали. На нашем символе – сжатый кулак, потому что голова у человека – для ума, сердце – для любви, рука – для работы. С разжатой ладонью только милостыню просят или в плен сдаются. Наша политика другая. Мы объединяемся в один единый кулак, чтобы вместе с украинским народом дать ему заслуженное лучше будущее", - сказал Луценко.

Он также раскритиковал деятельность правительства Виктора Януковича. "Нет улучшения нашей жизни? Донбасс - на пенсию!", - обратился он к премьеру.

По мнению лидера НУНС, Янукович "никогда бы не стал премьером, если бы не предательство Мороза".

"Пусть меня простят святые отцы, которые есть здесь, но иногда мне кажется, что Евангелие ошибается. Иуда не повесился. Он просто сменил фамилию и пошел работать спикером украинского парламента", - сказал он.

Луценко также объявил главный лозунг НУНС: "Закон - для каждого, справедливость – для всех".

Украинская правда

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