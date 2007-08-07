Лазаренко собрался в Украину

Лидер политического блока своего имени бывший премьер-министр Павел ЛАЗАРЕНКО надеется, что Центральная избирательная комиссия его зарегистрирует во главе списка блока на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ЛАЗАРЕНКО заявил сегодня в получасовом телефонном выступлении из США во время второго этапа 8-го съезда партии Всеукраинского объединения «Громада», который проходит в Днепропетровске.

«Моя регистрация – большой вопрос, но если она произойдет, то будет равнозначной моему возвращению в Украину», - сказал П.ЛАЗАРЕНКО. По его словам, все необходимые документы для регистрации уже подготовлены.

Лидер Блока Лазаренко подчеркнул, что его политическая сила в составе партии ВО «Громада» и «Социал-демократический союз» идет на выборы самостоятельно и имеет равные шансы попасть в Верховную Раду среди таких партий и блоков, как ПСПУ Натальи ВИТРЕНКО, Соцпартия, Блок Литвина.

Сегодня же в Днепропетровске межпартийный съезд Блока Лазаренко утвердил в алфавитном порядке список кандидатов в депутаты на досрочных выборах в ВР в количестве 91 чел. Места в списке будут определены позже.