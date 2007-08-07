Блок НУ-НС утвердил список. Катеринчук - против

Съезд блока «Наша Украина – Народная самооборона” утвердил список кандидатов в народные депутаты Украины на досрочных выборах в парламент 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 343 делегата съезда, воздержались 19, против – 11. Среди тех, кто голосовал против – Николай Катеринчук, сообщает Украинская правда.

В частности, в первую пятерку вошли - Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО и Николай КАТЕРИНЧУК.

Во вторую пятерку вошли Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Юрий ПАВЛЕНКО, Ксения ЛЯПИНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Владимир АРЬЕВ.

Во вторую десятку вошли - Борис ТАРАСЮК, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Александр (Александрович) ОМЕЛЬЧЕНКО, Николай ОНИЩУК, Святослав ВАКАРЧУК, Юрий КОСТЕНКО, Иван СПОДАРЕНКО, Олеся ОРОБЕЦ, Ирина ГЕРАЩЕНКО, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

21- Давид ЖВАНИЯ, 22 – Анатолий МАТВИЕНКО, 23 – Иван ПЛЮЩ, 24 – Юрий ЕХАНУРОВ, 25 – Владимир СТРЕТОВИЧ, 26 – Василий КУЙБИДА, 27 – Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, 28 – Владимир СТЕЛЬМАХ, 29 – Тарас СТЕЦЬКИВ, 30 – Иван ЗАЕЦ, 31 – Владислав КАСЬКИВ, 32 – Владимир ПОЛЯЧЕНКО, 33 – Виктор ШЕМЧУК, 34 – Олег ГУМЕНЮК, 35 – Михаил ПОЛЯНЧИЧ, 36 – Роман ЗВАРИЧ, 37 – Александр ДОНИЙ, 38 – Вячеслав КОВАЛЬ, 39 – Петр ЮЩЕНКО.

Также в список вошли Геннадий МОСКАЛЬ, Оксана БИЛОЗИР, Николай МАРТЫНЕНКО, Юрий КАРМАЗИН, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Станислав АРЖЕВИТИН, Павел ЖЕБРИВСКИЙ, Владимир ШАНДРА, Степан ХМАРА и т.д.

Всего в списке 448 человек.