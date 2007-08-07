Винский: а 1 октября, я думаю, будет веселее...

Представитель БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ в сопровождении помощников передал в Центральную избирательную комиссию на регистрацию списки кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных выборах в ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ВИНСКИЙ в разговоре с журналистами отметил, что уверен, что никаких проблем с регистрацией кандидатов не будет.

Отвечая на вопрос, почему передача документов происходит без помпезности и только одним представителем БЮТ в отличие от Партии регионов, И.ВИНСКИЙ сказал, что это событие расценивается в БЮТ как рядовое событие, которому особого внимания не стоит уделять. «Это обычный процесс, предусмотренный законом, а 1 октября, я думаю, будет веселее – будет больше людей, больше приветствий. А сегодня идет работа», - сказал он.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что подготовлены к регистрации 450 дел кандидатов в народные депутаты и все необходимое, чего требует законодательство.

По его прогнозу, в ВР после выборов пройдет около 226 представителей БЮТ.