Избирательный список НУ-НС (первая сотня)

Список блока "Наша Украина – "Народная Самооборона" возглавил Юрий Луценко.

Об этом свидетельствует проект списка из 450 кандидатов в депутаты, которыйдолжен быть утвержден на съезде Блока НУНС во вторник.

Предварительно этот список был согласован со всеми политическими силами, которые входят в блок.

Первая пятерка выглядит так: Луценко Юрий, Кириленко Вячеслав, Яценюк Арсений, Гриценко Анатолий, Катеринчук Николай.

Вторая пятерка выглядит так: Герасимьюк Ольга, Павленко Юрий, Ляпина Ксения, Князевич Руслан, Арьев Владимир.

11 Тарасюк Борис,

12 Григорович Лилия,

13 Омельченко Александр-старший,

14 Онищук Николай,

15 Вакарчук Святослав,

16 Костенко Юрий,

17 Сподаренко Иван,

18 Оробець Олеся, дочка погибшего "нашеукраинца" Юрия Оробца,

19 Геращенко Ирина,

20 Ключковский Юрий,

21 Жвания Давыд,

22 Матвиенко Анатолий,

23 Плющ Иван,

24 Ехануров Юрий,

25 Стретович Владимир,

26 Куйбида Василий,

27 Джемилев Мустафа,

28 Стельмах Владимир,

29 Стецькив Тарас,

30 Заец Иван,

31 Каськив Владислав,

32 Поляченко Владимир,

33 Шемчук Виктор,

34 Гуменюк Олег,

35 Полянчич Михаил,

36 Зварыч Роман,

37 Доний Александр,

38 Коваль Вячеслав,

39 Ющенко Петр,

40 Криль Игорь,

41 Москаль Геннадий,

42 Слободян Александр,

43 Мойсик Владимир,

44 Билозир Оксана,

45 Новиков Олег,

46 Стойко Иван,

47 Вязивский Владимир,

48 Мартыненко Николай,

49 Лукьянова Екатерина,

50 Клименко Александр,

51 Шкутяк Зиновий,

52 Кучеренко Алексей,

53 Стець Юрий,

54 Ткач Роман,

55 Довгий Станислав,

56 Тополов Виктор,

57 Куликов Кирилл,

58 Кармазин Юрий,

59 Третьяков Александр,

60 Петьовка Василий,

61 Бут Юрий,

62 Давыденко Андрей,

63 Аржевитин Станислав,

64 Карпук Владимир,

65 Марущенко Владимир,

66 Бондар Александр,

67 Жебривский Павел,

68 Палыця Игорь,

69 Харовский Сергей,

70 Чорноволенко Александр,

71 Борисов Валерий,

72 Кульчинский Николай,

73 Гримчак Юрий,

74 Джоджик Ярослав,

75 Шандра Владимир,

76 Зейналов Эдуард,

77 Василенко Сергей,

78 Кендзёр Ярослав,

79 Круть Николай,

80 Парубий Андрей,

81 Бобилев Александр,

82 Матчук Игорь,

83 Талишев Евгений,

84 Лановой Владимир,

85 Луценко Сергей,

86 Загрева Борис,

87 Ющенко Ярослав,

88 Король Виктор,

89 Лукьянова Наталья,

90 Рыбчич Илья,

91 Гирнык Евгений,

92 Королькова Валентина,

93 Богдан Андрей,

94 Хмара Степан,

95 Обушный Олег,

96 Прокопович Наталия,

97 Пиковский Игорь,

98 Яковина Николай,

99 Ковач Николай,

100 Полищук Николай.

Первая сотня списка считается его проходной частью.

Украинская правда