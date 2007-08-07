Украина уже «осипла» - Литвин пойдет в парламент молча?

Межпартийный съезд Народной партии и Трудовой партии Украины утвердил лидера Народной партии Владимира ЛИТВИНА председателем избирательного “Блока Литвина”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали сегодня делегаты межпартийного съезда партий, вошедших в состав блока.

За утверждение В.ЛИТВИНА лидером блока проголосовали все 296 делегатов, зарегистрированных на съезде.

Выступая перед участниками съезда, В.ЛИТВИН выразил уверенность, что именно этот блок способен навести порядок в стране, искоренить коррупцию, сделать политику прозрачной, поскольку в состав блока входит много профессионалов.

Также в своей речи В.ЛИТВИН отметил, что блоку есть кого предложить на должность председателя ВР, а также члены блока способны сформировать правительство и выдвинуть свои кандидатуры на должность премьер-министра.

В то же время он отметил, что блок готов к компромиссу с другими политическими силами, которые пройдут в парламент, в вопросе о назначении на должность премьер-министра человека, соответствующего этой должности.

Кроме того, В.ЛИТВИН подчеркнул, что «мы не стремимся к узурпации власти, нам нужно меньше крика и больше работы, поскольку Украина уже «осипла». Поэтому, отметил он, наступило время «именно нашего блока».

Завершая речь, В.ЛИТВИН выразил уверенность, что «мы выиграем эту решающую битву за Украину, и выиграет ее украинский народ».

Как сообщал УНИАН, 3 августа Народная партия и Трудовая партия Украины подписали соглашение о создании избирательного блока «Блок Литвина». Документ подписали лидеры партий Владимир ЛИТВИН и Михаил СИРОТА. Лидером блока был избран В.ЛИТВИН.