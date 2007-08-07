Богатырева: ”вы видите, чем мы занимаемся”...

На сегодня народные депутаты от фракции Партии регионов не видят оснований для проведения внеочередного заседания Верховной Рады. Об этом сказала в интервью журналистам народный депутат Раиса БОГАТЫРЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «на этой неделе никто из наших народных депутатов не инициировал эту сессию, поскольку вы видите, чем мы занимаемся”.

В то же время, отметила Р.БОГАТЫРЕВА, “если будет цинично нарушена Конституция со стороны наших оппонентов, то Партия регионов имеет возможность выступить инициатором и принять участие в таком заседании”.

“Сегодня нет оснований для того, чтобы инициировать внеочередное заседание”, - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 27 июля А.МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва. 30 июля заместитель руководителя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявил, что фракция Партии регионов 31 июля не будет принимать участие во внеочередной сессии, и она не состоится.

Позже 30 июля сообщили, что руководители фракций признали целесообразным перенести заседание внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва.

31 июля А.МОРОЗ издал распоряжение, по которому внеочередная сессия Верховной Рады Украины пятого созыва была перенесена на 7-10 августа 2007 года.

2 августа телеканал "1+1" сообщил, что А.МОРОЗ и премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обсудили вопрос проведения внеочередной сессии. По словам А.МОРОЗА, фракция Партии регионов согласилась принять участие во внеочередной сессии парламента, назначенной на 7-10 августа.