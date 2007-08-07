Луценко и Бондзик отказались баллотироваться в Верховную Раду

Руководитель аналитического департамента Центрисполкома партии “Наша Украина” Анатолий Луценко и заместитель руководителя Центрисполкома Виталий Бондзик заявили о снятии своих кандидатур из списка “Наша Украина – Народная самооборона”.

“Мы и раньше предупреждали руководство партии, о своем отказе от баллотирования в парламент, - отметил Анатолий Луценко. – У нас есть несколько интересных проектов в сфере своей профессиональной деятельности, которые вряд ли можно совмещать с депутатством. Поэтому мы благодарим руководство Блока за высокое доверие, но вынуждены снять свои кандидатуры”.

Пресс-служба Мегаблока демократических сил