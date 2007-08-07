Ющенко требует от Януковича решительных мер

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства Украины безотлагательно принять решительные меры по обеспечению эффективного противодействия коррупции, не на словах, а на деле придерживаться определенных приоритетов в государственной политике, одним из которых является преодоление коррупции.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, письмо соответствующего содержания глава государства направил премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Президент обратил внимание премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА на то, что провозглашенные правительством заявления, что преодоление коррупции является приоритетом его деятельности, не подкреплены конкретными практическими действиями. До сих пор не утвержден План действий по реализации Концепции преодоления коррупции в Украине «На пути к добропорядочности», одобренной Указом Президента № в 742/2006 году, а также проигнорировано предложение предварительного общественного обсуждения проекта отмеченного Плана. Правительством не подготовлен к рассмотрению на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины вопрос о состоянии борьбы с коррупцией в органах власти, всех сферах жизнедеятельности страны.

По глубокому убеждению В.ЮЩЕНКО, перечисленные и другие факты дают основания утверждать, что реальная борьба с коррупцией не ведется.

Системная целеустремленная работа по противодействию коррупции подменяется формальным планированием антикоррупционных мероприятий, которые обычно не выполняются.

Значительная часть лиц, привлеченных к ответственности за коррупцию, вопреки требованиям закона продолжает занимать занимаемые должности и выполнять функции государства.

Президент подчеркивает, что на путь совершения коррупционных деяний становятся не только рядовые чиновники и их руководители, но и работники правоохранительных органов, призванных стоять на защите конституционных прав и свобод граждан. На протяжении первого полугодия 2007 года за совершение коррупционных деяний к административной и криминальной ответственности привлечены почти 400 работников органов внутренних дел, более 300 – органов государственной налоговой и 40 – таможенной служб.

О результатах действий правительства, руководителей других центральных органов исполнительной власти относительно мероприятий по обеспечению эффективного противодействия коррупции В.ЮЩЕНКО просит информировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое планируется на 17 августа 2007 года.