Аппетиты Мороза помешали создать общий список с Партией регионов?

Партия регионов и Социалистическая партия Украины (СПУ) не смогли создать общий избирательный список для участия в досрочных выборах из-за завышенных запросов социалистов. Об этом сообщил народный депутат V созыва от Партии регионов Александр Стоян в эфире "5 канала".

Он отметил, что с социалистами "был предварительный разговор" о возможности создания совместного блока или списка, сообщает ЛігаБiзнесIнформ. По словам А.Стояна, Партия регионов не могла согласиться на требования СПУ относительно количества представителей социалистов в списке, их порядковых номеров и будущих должностей. Он заявил, что причиной невозможности формирования общего списка стали "слишком высокие запросы наших коллег". В результате этого, отметил народный депутат, Партия регионов приняла решение идти на досрочные выборы самостоятельно.

Как известно, 4 августа Х съезд Партии регионов утвердил список кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных парламентских выборах 30 сентября. В тот же день на своем съезде собственный список утвердила и Соцпартия.