Ющенко выступит на съезде
09:03, 07 августа 2007Политика
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Прямую трансляцию будут осуществлять ведущие телеканалы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня примет участие в межпартийном съезде избирательного блока «Наша Украина – Народная самооборона».
Как сообщает пресс-служба главы государства, запланировано выступление В.ЮЩЕНКО, в котором будет сделан анализ актуальных событий и тенденций общественно-политической жизни в нашем государстве, очерчены стратегические приоритеты.
Прямую трансляцию речи Президента Украины будут осуществлять ведущие телевизионные каналы страны. Ориентованное начало в 12.10.
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