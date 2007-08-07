Ющенко выступит на съезде

Прямую трансляцию будут осуществлять ведущие телеканалы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня примет участие в межпартийном съезде избирательного блока «Наша Украина – Народная самооборона». Как сообщает пресс-служба главы государства, запланировано выступление В.ЮЩЕНКО, в котором будет сделан анализ актуальных событий и тенденций общественно-политической жизни в нашем государстве, очерчены стратегические приоритеты. Прямую трансляцию речи Президента Украины будут осуществлять ведущие телевизионные каналы страны. Ориентованное начало в 12.10.

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