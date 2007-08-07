Кириленко выдвинули на пост председателя политсовета НУ-НС
08:15, 07 августа 2007Политика
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Вопрос будет решаться на съезде
Политсовет "Наша Украина - Народная самооборона" одобрил проект решения относительно избрания Вячеслава Кириленко председателем политического совета блока. Об этом РБК-Украинасообщил народный депутат V созыва Николай Онищук. По его словам, согласно договору, который подписали 9 политических партий, председатель политического совета "НУ - НС" должен избираться съездом. Поэтому, данный вопрос будет решаться на съезде блока (7 августа).
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