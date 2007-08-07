Программа БЮТ ”позволит поднять внутренний рынок и увеличить ВВП”

Представленная на съезде БЮТ программа стратегического развития Украины позволит поднять украинский внутренний рынок и увеличить валовой продукт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Житомире заявил председатель Житомирской областной организации БЮТ Сергей ПАШИНСКИЙ, комментируя представленную вчера на съезде блока программу стратегического развития Украины "Украинский прорыв. К справедливой и конкурентоспособной стране".

С.ПАШИНСКИЙ отметил, что "главным "ноу-хау" БЮТ стало определение как приоритетных действий, так и целевых показателей состояния в стране, по которым будет определяться результативность выполнения программы и ответственность чиновников".

Он также сообщил, что известные украинские экономисты называют суть экономической стратегии Ю.ТИМОШЕНКО "стимулированием экономического развития через повышение платежеспособности населения". По словам С.ПАШИНСКОГО, эта стратегия заключается в том, чтобы «направить средства непосредственно людям».

"В 2005 году такая политика позволила увеличить бюджет на 62% уже через полтора месяца после прихода Ю.ТИМОШЕНКО к власти. В итоге, из крайней бедности была вытянута огромная масса населения Украины, которая на эти деньги, наконец, смогла покупать отечественные товары, увеличивая при этом валовой внутренний продукт страны", - сказал С.ПАШИНСКИЙ.

Он также сообщил, что упомянутой программой Ю.ТИМОШЕНКО предлагает "инвестиции в человека и человеческие ресурсы страны". "Ведь, как известно, кадры решают все", - сказал С.ПАШИНСКИЙ.