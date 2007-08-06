“Без цензуры” не значит без денег

Журналисты еженедельника “Без цензуры” требуют от учредителя издания погасить им трехмесячную задолженность по заработной плате. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила председатель Киевского независимого медиа-профсоюза Михайлина СКОРИК.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, в последний раз коллектив издания получал заработную плату 27 июня 2007 года, но не в полном объеме.

М.СКОРИК сообщила, что 5 июля коллектив обратился к исполняющему обязанности генерального директора ООО “Украинские медиа-ресурсы” (ООО “Украинские медиа-ресурсы” является учредителем издания еженедельника “БЦ”) Евгения КЛИМЕНКО с просьбой объяснить причины задержки выплат. В ответ, отметила она, Е.КЛИМЕНКО успокоил коллектив, пообещав в ближайшее время выплатить зарплату и гонорары работникам редакции.

В то же время, по словам М.СКОРИК, 21 июля он сообщил, что денег на указанные цели нет. Кроме того, отметила она, Е.КЛИМЕНКО сообщил, что уже четвертый номер “Без цензуры” печатается в долг, долги есть также и за аренду помещения, за услуги типографии и перед распространителями, а также нет средств для ведения текущей деятельности.

М.СКОРИК также отметила, что 26 июля состоялось общее собрание трудового коллектива, где было принято решение сформировать переговорную группу с руководителями и владельцами издания. Кроме того, по ее словам, в редакции объявлено предзабастовочное состояние. При этом, М.СКОРИК отметила, что 1 августа коллектив решил осветить сложившуюся ситуацию на страницах газеты, однако по приказу генерального директора ООО “Украинские медиа-ресурсы” Дениса ДЕНИСЕНКО печать очередного издания была остановлена.

Она также сообщила, что 27 июля работники редакции газеты направили коллективное письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, руководителю Секретариата Президента Виктору БАЛОГЕ, председателю партии НСНУ Вячеславу КИРИЛЕНКО и заместителю председателя Секретариата Президента Роману БЕССМЕРТНОМУ. Однако до сих пор, отметила М.СКОРИК, ответа не поступило.

М.СКОРИК сообщила, что коллектив газеты требует от ее владельцев и учредителей прояснеть будущую судьбу “Без цензуры” и подписать с трудовым коллективом договор, которым будут регулироваться все конфликтные вопросы.