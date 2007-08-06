Ставнийчук разочаровала Симоненко: Украина без Ющенко ему не светит

Инициатива Коммунистической партии Украины провести всеукраинский референдум по вопросу недоверия Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО не имеет правовой основы.

Об этом заявила представитель Президента Украины в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК, комментарий которой передан УНИАН пресс-службой главы государства.

Она напомнила, что 3 августа с.г. лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что Коммунистическая партия Украины уже собрала значительное количество подписей в поддержку всеукраинского референдума о выражении недоверия Президенту Украины.

Комментируя эту инициативу, М.СТАВНИЙЧУК назвала ее очередной политической пиар-акцией.

По ее мнению, инициаторы, “в погоне за громкими формулировками”, даже не задумывались о юридической составляющей процедуры референдума.

Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумам» предусматривает, что право требования всеукраинского референдума гражданами Украины реализуется через сбор их подписей инициативными группами всеукраинского референдума, которые образуются на собраниях граждан и, соответственно, регистрируются Центральной избирательной комиссией.

Как известно, отметила М.СТАВНИЙЧУК, в настоящее время в Центральной избирательной комиссии не зарегистрировано ни одной инициативной группы всеукраинского референдума для сбора подписей под требованием о проведении всеукраинского референдума по вопросу о недоверии Президенту Украины. Более того, документы о регистрации инициативных групп такого референдума в Центральную избирательную комиссию даже не подавались.

Вместе с тем, согласно положениям Закона Украины «О всеукраинском и местных референдумах», а также решением Конституционного Суда Украины от 27 марта 2000 года № 3-рп/2000 по делу о всеукраинском референдуме по народной инициативе установлено, что действующая Конституция Украины не предусматривает института выражения недоверия на всеукраинском референдуме, в том числе провозглашенном по народной инициативе, конституционным органам государственной власти как возможного основания досрочного прекращения их полномочий, подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.

Следовательно, на сегодняшний день законодательство Украины вообще не содержит правовых оснований проведения подобных референдумов, констатировала представитель главы государства в ЦИК.

По ее словам, такой вывод подтверждается национальной правовой практикой в Украине. Инициативы всеукраинского референдума по вопросам выражения недоверия органам государственной власти, которые возникали время от времени на протяжении последних лет, не были реализованы из-за несоответствия требованиям законодательства Украины, прежде всего Конституции Украины.

Таким образом, распространение КПУ информации о сборе подписей в поддержку всеукраинского референдума о недоверии Президенту Украины, фактически, является попыткой привлечь к себе внимание избирателей и не более того. При этом, инициаторы такой акции забывают добавить, что даже, если подписи и собираются, то их наличие не влечет за собой никаких юридических последствий, отметила М.СТАВНИЙЧУК.