Окончательный список НУ-НС появится ночью
18:39, 06 августа 2007Политика
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Об этом сообщил Онищук
Проект избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона” будет утвержден сегодня вечером на заседании политсовета блока.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель председателя блока “Наша Украина - Народная самооборона” Николай ОНИЩУК.
По его словам, участники заседания должны окончательно утвердить кандидатов в избирательный блок НУ-НС.
Отвечая на вопросы журналистов, Н.ОНИЩУК отметил, что сегодня ночью список будет напечатан, а завтра представлен на рассмотрение межпартийного съезда блока.
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