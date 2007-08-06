Окончательный список НУ-НС появится ночью

Проект избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона” будет утвержден сегодня вечером на заседании политсовета блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель председателя блока “Наша Украина - Народная самооборона” Николай ОНИЩУК.

По его словам, участники заседания должны окончательно утвердить кандидатов в избирательный блок НУ-НС.

Отвечая на вопросы журналистов, Н.ОНИЩУК отметил, что сегодня ночью список будет напечатан, а завтра представлен на рассмотрение межпартийного съезда блока.