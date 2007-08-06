Чорновил не уверен, что регионалы завтра обрадуют Мороза

Представитель Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ не уверен, что депутаты от фракции Партии регионов придут завтра на внеочередное депутатское заседание Верховной Рады Украины.

Об этом сам Т.ЧОРНОВИЛ сообщил интернет-изданию 4POST. По его словам, существует проблема с правовым статусом этого мероприятия: «Ему можно предоставить, например, статус собрания участников коалиции, но никак не статус сессии».

Т.ЧОРНОВИЛ считает, что провести внеочередную сессию можно было только до того момента, пока депутатам от партий БЮТ и НУ не выдали на руки трудовые книжки с записью об освобождении. «Я считаю, что это была страшная ошибка спикера Мороза - дать «добро» на эту выдачу. Возможно, они ему надоели, и он хотел как можно скорее избавиться от этих депутатов. Но это поставило крест на нормальной работе Рады», - сказал политик.

При этом он напомнил, что, согласно соответствующему решению Конституционного Суда, сессии Верховной Рады будут нелегитимны, если в парламенте работает менее 300 депутатов.

В то же время, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что сегодня Партия регионов еще обсуждает свою официальную позицию по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, 27 июля А.МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва. 30 июля заместитель руководителя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявил, что фракция Партии регионов 31 июля не будет принимать участия во внеочередной сессии, и она не состоится.

Позже 30 июля было поставлено в известность, что руководители фракций признали целесообразным перенести заседание внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва.

31 июля А.МОРОЗ издал распоряжение, согласно которому внеочередная сессия Верховной Рады Украины пятого созыва была перенесена на 7-10 августа 2007 года.

2 августа телеканал "1+1" сообщил, что А.МОРОЗ и премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обсудили вопрос проведения внеочередной сессии. По словам А.МОРОЗА, фракция Партии регионов согласилась принять участие во внеочередной сессии парламента, назначенной на 7-10 августа.