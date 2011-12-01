Мельниченко задержали в Израиле - через несколько часов извинились

Вчера в 16.37 израильская полиция по требованию украинских спецслужб задержала экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, но вскоре отпустила.

Об этом УНИАН сообщил сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Основанием для задержания экс-майора, по его словам, стало объявление его в розыск через Интерпол по требованию СБУ.

Также Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что украинские спецслужбы предоставили израильским информацию о том, что он может совершить покушение на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который находится в Израиле с государственным визитом, в случае встречи с ним.

Как объяснил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он намеревался передать В.ЯНУКОВИЧУ «важные документы, которые помогли бы существенно снизить уровень коррупции в Украине, вернуть государству десятки миллиардов украденных средств, а также разоблачить «отступников» в спецслужбах».

Об этом намерении экс-майор, по его словам, сообщил предварительно близкому окружению В.ЯНУКОВИЧА.

«Я забронировал номер в гостинице «Девид цитадель», где остановился ЯНУКОВИЧ, а также сообщил дежурному гостиницы о времени своего прибытия. Когда я приехал и вышел из автомобиля, меня уже ждали, меня окружила группа из 15 лиц, один из которых представился полицейским и сказал на русском языке, что его зовут Дима. Он сообщил, что на запрос украинской стороны для выяснения всех обстоятельств меня доставляют в участок иерусалимской полиции (улица Яффа, 30) на три часа или в случае необходимости - на 48 часов. В участке следователь Ария МАЛЬКА сказал, что его действия обусловлены запросом украинских спецслужб. Полицейские поинтересовались, имею ли я оружие, я предложил, чтобы они сами проверили, они так и сделали, ничего, конечно, не найдя. Следователь спросил, совершал ли я какие-либо преступления в Украине. Я ему объяснил, что против меня было сфабриковано уголовное дело в Украине. При этом я заметил у него на столе запрос с требованием украинской стороны о моем аресте и экстрадиции в Украину», - сообщил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По словам экс-майора, после нескольких часов пребывания в участке полицейский извинился и сообщил, что полиция Израиля никаких претензий к нему не имеет.

В полиции также признали, что Украина их «подставила», заявил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было возбуждено уголовное дело за разглашение государственной тайны, превышение должностных полномочий и использование поддельных документов.

29 июля 2011 года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда Киева от 23 июня 2011 года, которым тот отменил постановление экс-генпрокурора Украины Святослава ПИСКУНА от 1 марта 2005 года, которым было закрыто уголовное дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Дело поступило в СБУ, досудебное следствие возобновили. 23 сентября 2011 года следователь СБУ вынес постановление об объявлении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в розыск, с 14 октября он находится в международном розыске.

Шевченковский районный суд Киева 18 октября 2011 года вынес постановление об аресте Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в связи с уклонением от следствия.

Позже сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил СМИ, что находится в Израиле.