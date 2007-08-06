ЦИК утвердила смету на создание реестра избирателей

Центральная избирательная комиссия утвердила смету на формирование и уточнение Государственного реестра избирателей на 2007 год в сумме 14 млн. 221 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали все 15 членов ЦИК.

В то же время, член ЦИК, докладчик по этому вопросу Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что эта сумма составляет лишь 19% от необходимой. Учитывая это, ЦИК также одобрила представление в Кабинет министров относительно дополнительного финансирования расходов по этой программе.