Шуфрич откроет сезон охоты на Луценко?

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ сравнивает Юрия ЛУЦЕНКО с птицей глухарь, которая очень красивая и умная, но вокруг себя ничего не видит.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя возможность возглавления Ю.ЛУЦЕНКО блока НУ-НС.

«Есть такая птица – называется глухарь. Она, когда токует, то пытается всем показать, насколько она красивая и умная, но в это время ничего не видит», - сказал Н.ШУФРИЧ. Он подчеркнул, что «дичь не нужно пугать преждевременно», - отметив, что необходимо дождаться, когда съезд НУ-НС утвердит свой избирательный список.

Н.ШУФРИЧ также отметил, что мясо глухаря никто не ест.