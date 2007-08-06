Эсдеки могут присоединится к Партии регионов

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, бывший заместитель председателя Социал-демократической партии Украины (объединенной) Нестор ШУФРИЧ не исключает, что СДПУ(о) присоединится к Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Как минимум, несколько руководителей партии фактически становятся членами другой партии… Это говорит об объединении», - сказал Н.ШУФРИЧ.

«Это нормальный процесс, когда происходит объединение политических сил. Это происходит и у наших политических оппонентов – в конгломерате под названием «Наша Украина», подобные процессы происходят и в БЮТ», - сказал он.

По его убеждению, было бы лучше, чтобы в Украине было 10-15 политических сил, а не так, как сейчас – намного больше, поскольку это осложняет гражданам делать сознательный выбор.

По словам Н.ШУФРИЧА, объединение может проходить в разной форме: либо партия полностью вливается в другую, либо члены партии в индивидуальном порядке переходят в другую партию.

Он убежден, что объединение партий является положительным процессом.

Как сообщал УНИАН, 4 августа стало известно, что пятый номер предвыборного списка Партии регионов, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Н.ШУФРИЧ вступил в ряды Партии регионов.

До этого Н.ШУФРИЧ был членом СДПУ(о).

*** Ранее об объединении с Партией регионов заявили Республиканская партия Украины и партия “Трудовая Украина”, также в избирательный список Партии регионов вошла бывший председатель партии “Вече” Инна БОГОСЛОВСКАЯ.