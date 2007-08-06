ЦИК отказала в регистрации 10 кандидатам от КПУ
16:44, 06 августа 2007Политика
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За - 14 членов ЦИК, против - 1
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 10 кандидатам в депутаты от Коммунистической партии Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 14 членов ЦИК, 1 – воздержался.
Член ЦИК – докладчик по этому вопросу Юрий ДОНЧЕНКО отметил, что в регистрации предлагается отказать в связи с неправильным оформлением некоторых документов.
При этом Ю.ДОНЧЕНКО добавил, что в случае внесения этими кандидатами необходимых уточнений, их кандидатуры ЦИК сможет рассмотреть еще раз.
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