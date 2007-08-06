ЦИК отказала в регистрации 10 кандидатам от КПУ

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 10 кандидатам в депутаты от Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 14 членов ЦИК, 1 – воздержался.

Член ЦИК – докладчик по этому вопросу Юрий ДОНЧЕНКО отметил, что в регистрации предлагается отказать в связи с неправильным оформлением некоторых документов.

При этом Ю.ДОНЧЕНКО добавил, что в случае внесения этими кандидатами необходимых уточнений, их кандидатуры ЦИК сможет рассмотреть еще раз.