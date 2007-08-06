Чего стоит место в списке ПР? - Янукович раздает обещания

Председатель Тернопольской областной организации Партии регионов Орест МУЦ заявляет, что руководство партии пообещало ему должность губернатора, если ПР наберет в регионе 10% голосов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.МУЦ сообщил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

О.МУЦ утверждает, что такое обещание ему дал сам лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в канун формирования избирательного списка.

“Нас, представителей западных регионов, собрали и сказали, что если у кого-то есть большое желание сосредоточиться сугубо на депутатской деятельности, то того могут переместить в соответствующую часть списка. Если же кто-то имеет амбиции работать в исполнительной власти, то их кандидатуры будут серьезно рассматриваться. Но все будет зависеть от взятых на себя обязательств”, - рассказал О.МУЦ.

По словам О.МУЦА, он обязался выдать результат в 10% голосов, а также отказался от перемещения в списке, поэтому остался на 206 месте.

“Даже если я стану депутатом, то сдам мандат и выберу должность губернатора. Конечно, общественность немножко поорет “Ганьба!”, но я уже к этому привык. Я разберусь и дам себе раду, ведь я у себя дома”, - заверил О.МУЦ.

Председатель Тернопольской областной организации Партии регионов выразил убеждение, что ему удастся достигнуть поддержки жителей области на уровне 10% за счет невысокой явки избирателей, контроля всех участков представителями партии и недопущения ими подделки, а также популяризации среди граждан его достижений как народного депутата V созыва.

*** На предыдущих парламентских выборах Партиях регионов получила в Тернопольской области 2,02% голосов.