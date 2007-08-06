Ющенко требует от Януковича выполнить указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает правительству направить работу на выполнение Указа «О плане первоочередных мер в сфере инвестиционной деятельности», который издан из-за несоответствующего выполнения Кабмином конституционной обязанности по обеспечению проведения инвестиционной политики.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме Президента на имя премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что в соответствии с Законом Украины «Об основах национальной безопасности Украины» снижение инвестиционной активности, научно-технического и технологического потенциала, сокращение исследований на стратегически важных направлениях инновационного развития «являются угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины».

Президент отмечает, что Указ издан с целью создания благоприятных условий для активизации и развития инвестиционной деятельности в соответствии с полномочиями по обеспечению национальной безопасности.

«Исходя из приведенного и в соответствии с частью третьей статьи 106, часть третьей статьи 113, пунктом 1 статьи 116 Основного Закона, Кабинет министров Украины обязан обеспечить выполнение этого Указа», – говорится в письме Президента Украины.