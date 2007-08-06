Стецькив считает, что Ющенко не просто так уволил советников

Кандидат в народные депутаты Тарас СТЕЦЬКИВ, которого глава государства Виктор ЮЩЕНКО освободил сегодня от должности советника Президента, объясняет увольнение Президентом ряда своих советников желанием избежать обвинений в использовании админресурса во время избирательной кампании.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Т.СТЕЦЬКИВ заявил, что таким образом Президент продемонстрировал свою уверенность в победе на досрочных парламентских выборах как блока «Наша Украина – Народная самооборона», так и Блока Юлии Тимошенко.

Он объяснил, что сейчас все, кто включен в предвыборные списки НУ-НС и БЮТ, покидают свои должности в президентских структурах, и, наоборот те, кто остались работать в своих должностях, отказались от участия в выборах.

При этом Т.СТЕЦЬКИВ призвал Партию регионов взять пример с такой практики, поскольку, по его словам, эта партия «позапихала» всех своих министров в свой список.

Бывший советник Президента подчеркнул, что НУ-НС и БЮТ в любом случае не хотят быть обвиненными в использовании административного ресурса во время избирательной кампании, и поэтому пошли на такой шаг.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, Президент Украины В.ЮЩЕНКО освободил от должностей советников главы государства Василия КУЙБИДУ, Юрия КАРМАЗИНА, Тараса СТЕЦЬКИВА, Богдана БУЦУ, Владимира ШАНДРУ и Николая ПОЛИЩУКА. Как известно, кандидатура В.КУЙБИДЫ включена в избирательный список Народного Руха Украины, Ю.КАРМАЗИН является председателем Партии защитников Отчизны, которая идет на выборы в составе блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а Т.СТЕЦЬКИВ баллотируется в народные депутаты по спискам партии “Вперед, Украина!”, В.ШАНДРА включен в список блока “Наша Украина – Народная самооборона”. Кроме того, Президент освободил Романа ЗВАРИЧА, который также включен в список “Наша Украина – Народная самооборона”, от должности представителя главы государства в Верховной Раде Украины.