Луценко знает, откуда растут ноги ”коррупционной культуры”

Лидер Блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что Конституцию Украины нужно менять как можно быстрее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, об этом в эфире телеканала “Интер” заявил лидер “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО.

В частности, он отметил, что “БЮТ - наш ближайший союзник, и мы поддерживаем его идеи, особенно их просветительскую работу по разным формам конституционного уклада, который может быть предложен в новой Конституции”. В то же время, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, “мы хотим сконцентрироваться на стержневой для общества проблеме - отмене депутатской неприкосновенности”. “Это - основа нынешней коррупционной культуры”, - убежден лидер Блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

“Я считаю, что в ближайшее время нужно внести на рассмотрение готовый конституционный документ, принять его всенародно или на конституционной ассамблее специально делегированных для этого специалистов, и всенародно утвердить его раз и навсегда, прекратив хаос и двоевластие в стране”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, Украина должна иметь сильную власть. “Поэтому, - считает Ю.ЛУЦЕНКО, - в новой Конституции должны быть усилены полномочия Президента и установлены серьезные балансы против возможной узурпации со стороны парламента и на местах”.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, Президент должен быть наделен правом роспуска парламента в случае острого политического или экономического кризиса и роспуска соответствующих местных советов, если они плохо работают на соответствующей территории. “Президент должен быть арбитром всех ветвей власти, который служит народу в целом, потому что он в общих чертах избранный лидер государства”, - убежден Ю.ЛУЦЕНКО.