Балога: регионалы рассчитывают на безлимитный админресурс

Глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога расценил массовое включение министров действующего правительства в избирательный список Партии регионов как очевидное свидетельство ее неуверенности в своих электоральных результатах, сообщает пресс-служба Президента.

«Видимо, «регионалы» хорошо понимают, что за год деятельности нынешнего состава Кабинета Министров они ощутимо потеряли в поддержке людей, в том числе и на востоке страны, где живет больше всего сторонников ПР. Одно дело – слушать гипнотические заявления о росте благосостояния и стабильности, и совсем другое – видеть большие цифры в коммунальных счетах и на ценниках в магазинах. Потому правительственные чиновники решили просто: они хотят спрятаться от ответственности за последствия своей работы в парламентских стенах, еще и прикрывшись депутатской неприкосновенностью. Министры заняли места ближе к началу списка, чтобы иметь больше шансов попасть в Верховную Раду. Это значит, что Партия регионов осознает свой близкий проигрыш на выборах и рассчитывает провести в парламент хотя бы правительственных чиновников», – заметил В.Балога.

Руководитель президентского Секретариата считает, что участие в избирательной гонке почти всего состава Кабмина чревато широким применением административного ресурса и давления. Он напомнил, что в 2006 году, во время кампании по выборам в ВР, лидер Партии регионов Виктор Янукович требовал отставки министров, баллотирующихся в парламент. «Однако сегодня изменились обстоятельства – изменились и мотивы и действия. С подачи и благословения руководителя правительства лишь в первой сотне кандидатов от ПР, кроме него самого, два десятка вице-премьеров, министров и их заместителей. Об их отставках с должностей не сказано ни слова, что подталкивает к выводу о расчете «регионалов» на безлимитный админресурс».

В то же время В.Балога подтвердил, что никто из работников Секретариата Президента Украины не баллотируется в Верховную Раду. «Сегодня подписаны соответствующие кадровые Указы Главы государства и руководителя Секретариата, все кандидаты в народные депутаты, имевшие хотя бы отдаленное отношение к Секретариату, освобождены от должностей. Обещание, что чиновники с Банковой не будут включены в избирательные списки, выполнено полностью. Следовательно, любые упреки в админресурсе отныне имеют только один адрес – дом правительства».