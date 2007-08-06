Социалист Волга обещает «разгромить» Мороза изнутри

Член парламентской факции СПУ Василий Волга не вошел в избирательный список соцпартии потому что отказался агитировать против Партии Регионов. Об этом Коммерсант-Украина пишет со ссылкой на слова самого Волги.

«После того как я не согласился на предложение Сан Саныча (Мороза — Коммерсант) провести в Донецкой области разгромную агитационную кампанию против Партии регионов, меня поставили 39-м номером в списке СПУ, - так описывает ситуацию социалист, фамилии которого нет в списке. - На заседании политсовета, в пятницу вечером, я отказался баллотироваться». Господин Волга вчера сообщил, пишет издание, что теперь намерен провести в партии кампанию против самого лидера СПУ. «Это уже не тот Мороз, который боролся с Кучмой, это человек, который отошел от идеи социалистов и только панически боится потерять свое кресло»,— заявил он.

Заметим, что это – не единственный случай, когда члены СПУ начинают возмущаться действиями лидера партии. Так, к примеру, на съезде перед тем как зачитать делегатам список, Александр Мороз напомнил, что имеет право лично заполнять каждое пятое место. «Если кому-то не понравится та или иная фамилия, предупреждаю сразу: обращайтесь ко мне»,— сказал лидер СПУ.

«Не понимаю, если мы не влияем на формирование списка, зачем тогда мы здесь сидим?!» — так отреагировали некоторые делегаты.