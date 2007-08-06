ПР просит Генпрокуратуру разобраться с ”книгой Януковича”

Партия регионов заявляет о распространении в одном из регионов псевдо-книги Виктора Януковича, которую называет политической провокацией для дискредитации Януковича и партии, и намеревается обратиться по этому поводу в Генпрокуратуру.

Об этом заявил руководитель юридического департамента центрального аппарата партии Юрий Мирошниченко, сообщает пресс-служба Партии регионов.

Книгу якобы авторства Януковича он называет "сфабрикованной", "фальшивым изданием, которое старательно копирует внешний вид и название настоящей книги лидера Партии регионов "... И год при власти", однако существенно искажает ее содержание".

"Более того, распространение этой книги сопровождается фальшивым письмом с подписью одного из руководителей депутатской фракции Партии регионов с призывом способствовать распространению книги. Подпись и печать на этом письме также подделаны", - добавил представитель ПР.

Ссылаясь на законодательство, Мирошниченко отметил, что "подделка документа, который выдается или заверяется организацией (в данном случае Партией регионов) может наказываться ограничением воли на срок до трех лет".

"Кроме того, имеет место вмешательство в деятельность государственного деятеля, что наказывается лишением свободы на срок до трех лет. В-третьих, имеет место самоуправство, установленная законом уголовная ответственность за которое наказывается арестом на срок до трех месяцев", - продолжил он.

"В конце концов, согласно закону "Об издательском деле", запрещается обнародовать информацию без разрешения его собственника (совладельцев), а также с нарушением законодательства Украины по вопросам интеллектуальной собственности", - добавил представитель ПР.

Мирошниченко заявил, что сейчас ним и его "коллегами-народными депутатами готовится обращение к Генпрокуратуре с призывом срочно расследовать этот инцидент и сделать все, чтобы виновные понесли наказание согласно действующему законодательству".

"На самом деле мы столкнулись с проявлением настоящей политической провокации, направленной на дискредитацию персонально Януковича и Партии регионов, как ведущей политической силы", - отметил представитель ПР.

"Изготовление и распространение указанной книги – это "черный пиар", объединяющийся с криминальным преступлением. Мы будем настаивать, чтобы этот факт получил соответствующую оценку Генпрокуратуры", - подчеркнул Мирошниченко.

Украинская правда