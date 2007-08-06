Начнется съезд Блока Литвина

7 августа 2007 года в 11:00 в Украинском Доме (адрес: ул. Крещатик, 2) начнется межпартийный съезд Народной Партии и Трудовой партии Украины, на котором состоится обсуждение общественно-политической ситуации в Украине в канун досрочных выборов, стратегии и тактики созданного 3 августа 2007 года Блока Литвина и избрания руководящих органов Блока.

На межпартийном съезде будет утвержден единый список кандидатов от Блока Литвина на внеочередных выборах в Верховную Раду и принята Предвыборная программа блока.

В 12:30 состоится пресс-конференция при участии лидеров Блока Литвина.

Аккредитация обязательна. Телефоны: 270-65-85; 8-093-259-00-83.

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.