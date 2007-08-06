«Свобода» с Бенюком и Зубицкой идет на выборы самостоятельно

В избирательный список ВО «Свобода» вошли кинорежиссер Юрий Ильенко, народный артист Украины Богдан Бенюк и фитотерапевт Наталия Зубицкая.

Возглавляет список лидер этого объединения Олег Тягнибок. В первой пятерке, кроме уже упомянутых Юрия Ильенко и Богдана Бенюка вошли также заведующая кафедрой прикладной лингвистики Львовской политехники Ирина Фарион и руководитель центра Национального возрождения имени Степана Бандеры Александр Сыч.

«Мы подаем на регистрацию в ЦИК ту же программу «Защиты украинцев», с которой мы шли на выборы на прошлых парламентских гонках. Мы ее только увеличили на 10 подразделов. В частности, это касается социальной политики, реформирования образования, медицины, села и тому подобное», – цитирует Олега Тягнибока пресс-служба партии.

Обновленная программа названа Программой свободы украинцев.

«Основными пунктами Программы защиты украинцев остаются требование от Верховной Рады Украины, ООН, Европарламента, парламентов стран мира признания геноцида украинцев в 20 веке преступлением против человечества, а также признания воинов ОУН-УПА участниками национально-освободительной борьбы за государственную независимость Украины», – отметил Олег Тягнибок.

На парламентских выборах весной 2006 года «Свобода» набрала 0,36% голосов и заняла 18-ое место среди 45 участников кампании.

Радио Свобода