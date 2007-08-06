Тимошенко обещает обнародовать свою декларацию о доходах

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает обнародовать в "Украинской правде" свою декларацию о доходах.

Об этом она сказала в воскресенье на пресс-конференции после межпартийного съезда БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что как кандидат в депутаты передаст декларацию в Центризбирком, а если он не разместит ее на своем веб-сайте, то она лично предоставит декларацию "Украинской правде".

Лидер БЮТ также поздравила "Украинскую правду" с тем, что издание публикует фотографии домов ведущих политиков.

"Я вас благодарю, что вы ведете такую программу. Только я вас попрошу потом разместить эти дома по рейтингу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, дав понять, что ее дом будет проигрывать имениям других политиков, отмечает «Украинская правда».