Предвыборная программа Партии регионов

На сайте Партии регионов обнародована предвыборная программа, принятая сегодня съездом партии:

Граждане Украины заслуживают достойной жизни и стабильного социального благосостояния.

Достижение современных стандартов жизни должно стать основой национальной идеи, которая объединит всех граждан.

Популизму «оранжевых» демагогов мы противопоставляем системность реформ, компетентность и результативность нашей команды, активность и доверие соотечественников.

Наша программа основывается на реальных возможностях экономики, на точных экономических расчетах и лучшем мировом опыте решения социальных проблем.

1. СОЦИАЛЬНЫЙ УСПЕХ

Впервые в украинской политике мы предлагаем принципиально новую государственную стратегию предоставления социальных гарантий гражданам на протяжении всей жизни. Это будет залогом социального успеха и выхода на новые цивилизационные горизонты.

БУДУЩЕЕ ДОЛЖНО РОДИТЬСЯ!

Семья и дети – важнейшие ценности, наше будущее. Из-за неопределенности и материальных проблем двое и тем более трое детей в семье на сегодня – редкость.

Широко разрекламированная «оранжевыми» популистами одноразовая помощь при рождении ребенка не решает и не может в принципе решить проблему рождаемости.

Украинская семья и дети нуждаются в системной и долгосрочной поддержке – такой наш подход к этой проблеме.

Уже из 2008 г. семья на первого рожденного ребенка получит 11700 грн., на второго – 25 тыс. грн., на третьего и каждого следующего ребенка - по 50 тыс. грн.

При достижении ребенком 3-летнего возраста и до 13 лет семья будет получать ежемесячно по 100 грн., а с 13 до 18 лет – по 200 грн.

МОЛОДЫЕ - УВЕРЕННЫЙ СТАРТ!

Молодежь получит новые возможности, которые в корне изменят ее жизнь к лучшему!

Сделаем более доступным высшее образование. Не менее 50% мест в вузах будут бюджетными.

Гарантируем выплату стипендий студентам вузов I-II степени аккредитации с 1 января в 2008 г. – 200 грн., с 1 сентября в 2008 г. – 400 грн. III-IV степени - с 1 января в 2008 г. – 300 грн., с 1 сентября в 2008 г. – 530 грн.; студентам-сиротам - не меньше 1060 грн.

Молодым специалистам законодательно обеспечим первое рабочее место, оказав финансовую поддержку предприятиям.

Молодая семья получит в аренду сроком до 10 лет муниципальное жилье, возведенное на средства от земельных аукционов. За это время семья сможет приобрести собственное жилье.

Молодые специалисты, которые будут работать на предприятиях-флагманах индустрии, будут обеспечены жильем под государственные финансовые гарантии (1 млрд. грн.).

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ: КЛЮЧИ К БЛАГОСОСТОЯНИЮ

Мы введём комплекс (пакет) социальных гарантий для добросовестного работника. Люди отныне смогут планировать жизнь и семейный бюджет на годы вперед!

Реформируем и предоставим достаточные финансовые ресурсы местным бюджетам. В первую очередь решим жилищную проблему путем проведения земельных аукционов и вложением полученных средств в строительство. Система земельных аукционов будет создаваться на протяжении 2008- 2010 гг.

Учитель, врач, работник культуры, милиционер, военнослужащий (работники бюджетной сферы) при заключении трудового контракта на 20 лет получат ключи от квартиры. Через 10 лет работы жилье может быть выкуплено при 50% стоимости, через 15 - за 25%, а через 20 лет оно становится собственностью работника.

ПЕНСИЯ: СЧЕТ ТОЛЬКО НА ВАШУ ПОЛЬЗУ!

Каждому пенсионеру гарантируем пенсию, которая отвечает стажу, квалификации и условиям труда. Поддержим пенсионеров, которые работают, путем выплаты и пенсии, и зарплаты.

С 2009 г. введём именные пенсионные накопительные счета, на которые будет переводиться часть пенсионных взносов. Каждый работник будет иметь возможность контролировать состояние своего именного счета. Снимем препятствия на пути развития не государственного пенсионного обеспечения.

ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО

Гарантируем предоставление качественной бесплатной медицинской помощи малообеспеченным слоям населения.

Средства частных инвесторов будут направлены на развитие медицинского страхования, внедрение передовых медицинских технологий, обновление оборудования и создание новых основных фондов.

Используя механизмы финансового лизинга, в 2008-2009 гг. мы обеспечим больницы всех уровней необходимым медицинским оборудованием.

Приоритетные целевые программы будут способствовать здоровому образу жизни, будут предотвращать распространение СПИДа, туберкулеза, наркомании, онкозаболеваний.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ - БОГАТЫЕ КРЕСТЬЯНЕ

С целью повышения благосостояния украинских крестьян законодательно обеспечим создание прозрачного и легального рынка земли, который будет гарантировать минимальную арендную плату за землю в размере не ниже 400 грн. за гектар в год.

В 2008 г. завершим бесплатную приватизацию приусадебных участков граждан с выдачей им государственных актов.

В ближайшие 3 года удвоится объем инвестиций на развитие сельского хозяйства, социальной сферы села – на газификацию, строительство школ, дорог и тому подобное.

С созданием Национальной зерновой биржи отечественные аграрии получат максимальную выгоду, а посредники будут лишены сверхдоходов. Этому будет способствовать также создание и проведение овощных и фруктовых аукционов в городах.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ!

Введение нового Налогового кодекса будет способствовать долгосрочной стабильности бизнеса. С 1 января 2008 г. структуры малого семейного бизнеса получат на 5 лет налоговые каникулы и будут освобождены от уплаты за регистрацию, выдачу патентов и других разрешительных документов.

УКРАИНСКОЙ АРМИИ - ДОСТОЙНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ!

Переход к профессиональной армии обеспечит ее техническую оснащенность и высокую боеспособность, возможность достойно отвечать на вызовы времени, в частности противостоять угрозам терроризма.

Повысится социальная защищенность военнослужащих. С 2008 г. втрое увеличатся выплаты курсантам и солдатам срочной службы. Денежное содержание младших офицеров будет не ниже 2 тыс. грн. в месяц.

Создадим сеть суворовских и нахимовских училищ для подготовки перспективного кадрового резерва Вооруженных Сил Украины. Они станут основой эффективной системы военно-патриотического воспитания, которая будет формировать патриотизм и преданность Отчизне.

2. УКРАИНА - ПРЕУСПЕВАЮЩАЯ СТРАНА!

Для социального успеха соотечественников мы реализуем ряд политических и экономических реформ, которые обеспечат динамику и эффективность механизмов социально-ориентированной рыночной экономики, будут способствовать утверждению в Украине консолидированной демократии.

РЕФОРМЫ – ПУТЬ К УСПЕХУ

Курс системных реформ обеспечит стабильный экономический рост, а также постепенное освобождение экономики от избыточного государственного вмешательства и опеки.

Приоритетным является сохранение и приумножение промышленного и научно-технического потенциала страны, что откроет возможность постепенного перехода к экономике знаний. Вместе с тем неотложной потребностью является широкое внедрение наукоемких и энергосберегающих технологий, использование альтернативных источников энергии.

Мы – за углубление политической реформы и укрепление в Украине парламентской демократии!

Неотложной является судебная реформа, которая утвердит независимое правосудие и прямую выборность судей гражданами.

Неуклонное соблюдение законов снизит объем „теневой” политики и экономики, будет способствовать преодолению коррупции в обществе.

Мы защищаем свободу слова и распространения информации, благодаря чему есть возможность самовыражения и отстаивания мыслей, а в обществе существуют механизмы прозрачности и общественного контроля.

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ!

Местное самоуправление должно стать реальным фундаментом народовластия. Путь к этому – максимальная передача властных и финансовых полномочий местным органам власти для воплощения региональных и локальных стратегий развития.

Мы – разные: на севере и Юге, Западе и Востоке, но мы – граждане единой страны. В этом – залог нашей силы и процветания. Регионы с их особенностями и традициями составляют духовную сокровищницу Украины и ее самобытность, которую необходимо хранить и развивать совместными усилиями!

Мы - за предоставление русскому языку статуса государственного языка. Для этого необходимо устойчивое большинство в Верховной Раде. Мы – последовательные сторонники лозунга: «Два языка - один народ!»

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: ОТКРЫТОСТЬ И ДОБРОСОСЕДСТВО

На внешнеполитической арене мы выступаем за политику открытости и добрососедства, за сохранение внеблокового статуса Украины.

Вопрос о вступлении Украины к НАТО может решаться только на основе результатов всенародного референдума.

Членство в Европейском Союзе или Всемирной Торговой Организации – не самоцель, а средство повышения благосостояния наших граждан, расширения возможностей отечественной экономики, науки и образования.

Мы обеспечим сбалансированную внешнюю политику, где Восточный (Россия и страны Востока) и Западный (страны ЕС и США) направления одинаково значимы.

Мы придаем важное значение участию Украины в ЕЭП, которое расширит наши возможности во взаимном обмене товарами, капиталами и услугами на евразийском рынке.

НАШ ЛОЗУНГ: УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК – УСПЕШНОЕ ГОСУДАРСТВО!