Регионалы обнародовали полный список (все фамилии)

По информации официального сайта Партии регионов, съезд ПР решил выдвинуть кандидатами в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года таких лиц:

СПИСОК

1. Янукович Виктор Федорович. 09.07.1950. Член ПР. Высшее. Премьер-министр Украины. Кабинет Министров Украины

2. Богатирева Раиса Васильевна. 06.01.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

3. Чорновил Тарас Вячеславович. 01.06.1964. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

4. Богословская Инна Германовна . 05.08.1960. Беспартийная. Высшее. Заместитель Министра. Министерство юстиции Украины

5. Шуфрич Нестор Иванович. 29.12.1966. Беспартийный. Высшее. Министр. Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы

6. Азаров Николай Янович. 17.12.1947. Член ПР. Высшее. Первый вице-премьер министр, Министр финансов Украины . Кабинет Министров Украины

7. Ахметов Ринат Леонидович. 21.09.1966. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

8. Ефремов Александр Сергеевич. 22.08.1954. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

9. Звягильский Ефим Леонидович. 20.02.1933. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

10. Колесников Борис Викторович. 25.10.1962. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

11. Богуслаев Вячеслав Александрович. 28.10.1938. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

12. Скудар Георгий Маркович. 18.07.1942. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

13. Рыбак Владимир Васильевич. 03.10.1946. Член ПР. Высшее. Вице-премьер-министр Украины. Кабинет Министров Украины

14. Клюев Андрей Петрович . 12.08.1964. Член ПР. Высшее. Вице-премьер-министр Украины. Кабинет Министров Украины

15. Янковский Николай Андреевич. 12.08.1944. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

16. Литвинов Леонид Федорович. 07.07.1944. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

17. Васильев Геннадий Андреевич. 03.10.1953. Беспартийный. Высшее. Временно не работает. Временно не работает

18. Ландык Валентин Иванович. 22.11.1946. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

19. Тихонов Виктор Николаевич. 05.03.1949. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

20. Табачник Яков Пиневич. 31.07.1945. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

21. Пригодский Антон Викентиевич. 17.03.1950. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

22. Джарты Василий Георгиевич. 03.06.1958. Член ПР. Высшее. Министр. Министерство охраны окружающей естественной среды

23. Бахтеева Татьяна Дмитриевна. 27.11.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

24. Стоян Александр Николаевич. 02.05.1943. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

25. Хара Василий Георгиевич. 11.09.1947. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

26. Турманов Виктор Иванович. 15.08.1945. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

27. Лукаш Елена Леонидовна . 12.11.1976. Член ПР. Высшее. Первый заместитель Министра Кабинета Министров Украини-начальник Управления правового обеспечения Секретариата Кабинета Министров Украины. Кабинет Министров Украины

28. Кивалов Сергей Васильевич. 01.05.1954. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

29. Дейч Борис Давидович. 23.08.1938. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

30. Костусев Алексей Алексеевич. 29.06.1954. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

31. Пискун Святослав Михайлович. 08.03.1959. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

32. Савчук Александр Владимирович. 06.08.1954. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

33. Белый Алексей Петрович. 01.05.1961. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

34. Табачник Дмитрий Владимирович . 26.11.1963. Член ПР. Высшее. Вице-премьер-министр Украины. Кабинет Министров Украины

35. Киселев Василий Алексеевич. 25.09.1948. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

36. Петров Борис Федорович. 23.06.1952. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

37. Горбаль Василий Михайлович. 18.03.1971. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

38. Климов Леонид Михайлович. 31.03.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

39. Круглов Николай Петрович. 10.11.1950. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

40. Сафиуллин Равиль Сафович. 04.02.1955. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

41. Кузьмук Александр Иванович. 17.04.1954. Беспартийный. Высшее. Вице-премьер-министр Украины. Кабинет Министров Украины

42. Волков Александр Анатолиевич. 29.03.1964. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

43. Прасолов Игорь Николаевич. 04.02.1962. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

44. Пеклушенко Александр Николаевич. 29.08.1954. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

45. Прокопенко Виктор Евгеньевич. 24.10.1944. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

46. Левочкин Сергей Владимирович. 17.07.1972. Член ПР. Высшее. Руководитель Аппарата Премьер-министра Украины . Кабинет Министров Украины

47. Макеенко Владимир Владимирович. 17.07.1965. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

48. Герман Анна Николаевна. 24.04.1959. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

49. Бойко Юрий Анатолиевич. 09.10.1958. Беспартийный. Высшее. Министр . Министерство топлива и энергетики Украины

50. Павленко Эдуард Иванович. 14.10.1947. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва . ВР

51. Гуменюк Игорь Николаевич. 21.04.1961. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

52. Колоцей Юрий Александрович. 10.08.1948. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

53. Кінах Анатолий Кириллович. 04.08.1954. Беспартийный. Высшее. Министр . Министерство экономики Украины

54. Лещинский Александр Олегович. 02.03.1964. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

55. Прутник Эдуард Анатолиевич. 15.01.1973. Член ПР. Высшее. Председатель. Государственный комитет телевидения и радиовещания

56. Джига Николай Васильевич. 15.05.1949. Член ПР . Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

57. Момот Сергей Васильевич. 14.05.1963. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

58. Самойленко Юрий Павлович. 19.10.1944. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

59. Вилкул Александр Юриевич. 24.05.1974. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

60. Бевзенко Валерий Федорович. 20.05.1946. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

61. Корж Павел Петрович. 13.11.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

62. Клюев Сергей Петрович. 19.08.1969. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

63. Акимова Ирина Михайловна. 26.04.1960. Беспартийная. Высшее. Генеральный директор. Бюро экономических и социальных технологий

64. Малишев Владимир Степанович. 26.07.1950. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

65. Ларин Сергей Николаевич. 11.01.1962. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

66. Мальцев Владимир Александрович. 20.04.1974. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

67. Лавринович Александр Владимирович. 28.06.1956. Беспартийный. Высшее. Министр. Министерство юстиции Украины

68. Сухой Ярослав Михайлович. 26.03.1951. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

69. Кий Сергей Викторович. 21.12.1969. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

70. Коржев Анатолий Леонидович. 07.10.1944. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

71. Аркаллаев Нурулислам Гаджиевич. 19.01.1961. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

72. Ярощук Владимир Иванович. 20.11.1969. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

73. Васильев Александр Андреевич. 29.10.1951. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

74. Воропаев Юрий Николаевич. 10.01.1955. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

75. Папиев Михаил Николаевич. 01.10.1960. Беспартийный. Высшее. Министр. Минстерство труда и социальной политики Украины

76. Вечерко Владимир Николаевич. 07.11.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

77. Геллер Евгений Борисович. 12.05.1974. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

78. Сивкович Владимир Леонидович. 17.09.1960. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

79. Сандлер Дмитрий Михайлович. 02.06.1961. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

80. Мельник Станислав Анатолиевич. 11.07.1961. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва . ВР

81. Туловище Сергей Борисович. 13.08.1953. Член ПР. Высшее. Министр. Министерство угольной промышленности Украины

82. Демянко Николай Иванович. 01.07.1947. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

83. Толстоухов Анатолий Владимирович. 02.01.1956. Член ПР. Высшее. Министр. Кабинет Министров Украины

84. Коновалюк Валерий Ильич. 31.08.1966. Беспартийный. Высшее. Временно не работает. Временно не работает

85. Чертков Юрий Дмитриевич. 16.05.1962. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

86. Саламатин Дмитрий Альбертович. 26.04.1965. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

87. Дарда Александр Панасович. 05.10.1954. Член ПР. Средняя специальная. Народный депутат Украины V созыва. ВР

88. Климець Павел Анатолиевич. 23.07.1967. Член ПР. Высшее. Председатель правления. Закрыто акционерное общество "Олимп"

89. Слаута Виктор Андреевич. 02.01.1952. Член ПР. Высшее. Вицепрем`ер-министр Украины. Кабинет Министров Украины

90. Янукович Виктор Викторович. 16.07.1981. Член ПР . Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

91. Хомутинник Виталий Юриевич. 04.08.1976. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

92. Лелюк Алексей Владимирович. 30.11.1969. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

93. Головастый Сергей Петрович. 29.05.1954. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

94. Казак Владимир Васильевич. 09.08.1959. Член ПР. Высшее. Генеральный директор. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укржелдортранс"

95. Мхитарян Нвер Мнацаканович. 16.06.1960. Член ПР. Высшее. Кадровый резерв . ВР

96. Дергач Андрей Леонидович. 19.08.1967. Беспартийный. Высшее. Президент. ДП НАЕК "Энергоатом"

97. Попов Александр Павлович. 22.11.1960. Член ПР. Высшее. Министр. Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

98. Зубок Владимир Владимирович. 28.02.1958. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

99. Грицак Василий Николаевич. 17.02.1961. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

100. Хмельницкий Василий Иванович. 10.09.1966. Беспартийный. Базовая Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

101. Букаев Валерий Александрович. 01.02.1976. Член ПР. Высшее. Президент. Футбольный клуб "Заря" г. Луганск

102. Мирный Иван Николаевич. 06.07.1954. Беспартийный. Высшее. Вице-президент по общим вопросам. Авиакомпания "Еес-авиа" ЛТД

103. Яцуба Владимир Григорьевич. 01.07.1947. Член ПР. Высшее. Министр. Министерство регионального развития и строительства Украины

104. Гуреев Василий Николаевич. 22.04.1952. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

105. Новикова Юлия Владимировна. 17.02.1977. Беспартийная. Высшее. Председатель наблюдательного совета. Николаевский комбинат хлебопродуктов

106. Рева Дмитрий Алексеевич. 27.07.1975. Член ПР. Высшее. Генеральный директор. ООО "производственное коммерческое предприятие ДЕМИ"

107. Харлим Валерий Михайлович. 23.09.1972. Беспартийный. Высшее. Временно не работает. Временно не работает

108. Лисин Николай Павлович. 02.11.1964. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

109. Плохой Игорь Иванович. 05.12.1968. Беспартийный. Высшее. Временно не работает. Временно не работает

110. Злочевский Николай Владиславович. 14.06.1966. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

111. Іванющенко Юрий Владимирович. 21.02.1959. Гражданин . Беспартийный. Базовая Высшее. Президент. ООО "УГК-2000"

112. Солошенко Николай Павлович. 14.10.1950. Беспартийный. Высшее. Главный советник из развития производства танових технологий. ООО "Металлургический завод "Днипросталь"

113. Присяжнюк Николай Владимирович. 13.01.1960. Член ПР. Высшее. Член комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений. ВР

114. Царев Олег Анатолиевич. 02.06.1970. Член ПР . Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

115. Смитюх Григорий Евдокимович. 27.02.1961. Член ПР . Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

116. Потапов Василий Иванович. 14.01.1948. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

117. Орлов Андрей Викторович. 15.08.1970. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

118. Скубашевский Станислав Валериан. 30.05.1949. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

119. Демишкан Владимир Федорович. 16.11.1949. Беспартийный. Высшее. Председатель. Государственная служба автомобильных дорог Украины

120. Един Александр Иосипович. 17.05.1960. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

121. Лебедев Павел Валентинович. 12.07.1962. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

122. Святаш Дмитрий Владимирович. 15.06.1971. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

123. Мошак Сергей Николаевич. 22.09.1965. Беспартийный. Высшее. Помощник-консультант народного депутата Украины. Аппарат Верховной Рады Украины

124. Портной Андрей Виталиевич. 02.05.1973. Член ПР. Высшее. Заместитель Министра Кабинета Министров Украины. Кабинет Министров Украины

125. Притика Дмитрий Никитович. 02.01.1942. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

126. Ландик Владимир Иванович. 27.12.1949. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

127. Селиваров Андрей Борисович. 25.05.1972. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

128. Горошкевич Александр Сергеевич. 08.03.1964. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

129. Сулковский Павел Игнатьевич. 29.06.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

130. Бондик Валерий Анатолиевич. 01.04.1964. Член ПР. Высшее. Первый заместитель министра юстиции Украины. Министерство Юстиции Украины

131. Матвийчук Эдуард Леонидович. 27.04.1963. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

132. Тедеев Эльбрус Сосланович. 05.12.1974. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

133. Ковалева Юлия Викторовна. 04.12.1951. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

134. Бурлаков Павел Николаевич . 19.06.1963. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

135. Чечетов Михаил Васильевич. 03.10.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

136. Плотников Алексей Виталиевич. 10.06.1965. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

137. Комар Николай Степанович. 18.12.1945. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

138. Засуха Татьяна Владимировна. 25.04.1964. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва . ВР

139. Вернидубов Иван Васильевич. 04.01.1951. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

140. Журавко Алексей Валериевич. 21.04.1974. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

141. Шенцев Дмитрий Алексеевич. 28.11.1964. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

142. Шпенов Дмитрий Юриевич. 20.12.1978. Член ПР. Высшее. Генеральный директор. Институт стратегичних исследований

143. Мирошниченко Юрий Романович. 03.02.1970. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

144. Мироненко Михаил Иванович. 16.11.1954. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

145. Супруненко Александр Иванович. 31.01.1971. Беспартийный. Высшее. Директор. ООО "Юридический центр "Еквитас"

146. Бондаренко Елена Анатолиевна. 26.05.1974. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

147. Колесников Дмитрий Валериевич. 27.03.1972. Беспартийный. Высшее. Первый заместитель министра. Министерство промышленной политики Украины

148. Ілляшов Григорий Алексеевич. 13.04.1965. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

149. Пшонка Артем Викторович. 19.03.1976. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

150. Бондаренко Виктор Викторович. 16.07.1967. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

151. Бережная Ирина Григорьевна. 13.08.1980. Беспартийная. Высшее. Частный нотариус. Киевский городской нотариальный округ

152. Глазунов Сергей Николаевич. 01.09.1958. Член ПР. Высшее. Первый заместитель министра. Министерство охраны окружающей естественной среды

153. Мороко Юрий Николаевич. 06.05.1953. Беспартийный. Высшее. Генеральный директор. ООО "ММДС-Украина"

154. Писарь Петр Иванович. 06.06.1955. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

155. Лукъянов Владислав Валентинович. 21.02.1964. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

156. Лисов Игорь Владимирович. 14.07.1958. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

157. Шкиря Игорь Николаевич. 20.08.1965. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

158. Наконечный Владимир Леонтиевич. 20.06.1952. Член ПР . Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

159. Титенко Сергей Михайлович. 22.07.1954. Беспартийный. Высшее. Председатель. Национальная комиссия регуляции электроэнергетики

160. Синица Артем Николаевич. 03.11.1975. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

161. Фесенко Леонид Иванович. 10.06.1949. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

162. Горина Ирина Анатолиевна. 10.01.1967. Беспартийная. Высшее. Генеральный директор. ООО "Консент"

163. Кожара Леонид Александрович. 14.01.1963. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

164. Щербань Артем Владимирович. 27.05.1974. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

165. Глущенко Игорь Николаевич. 19.08.1962. Член ПР. Высшее. Президент. НАК "Энергетическая компания Украины"

166. Черноморов Александр Николаевич. 20.05.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

167. Каракай Юрий Васильевич. 20.05.1967. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

168. Борт Виталий Петрович. 01.09.1972. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

169. Маньковский Григорий Владимирович. 24.03.1954. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

170. Демидко Владимир Николаевич. 12.02.1952. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

171. Виталий лужи Анатолиевич. 20.11.1979. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

172. Корж Виктор Петрович. 03.08.1957. Член ПР. Высшее. Министр. Министерство по делам семьи, молодежи и спорта

173. Попеску Иван Васильевич. 16.04.1964. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

174. Зубец Михаил Васильевич. 07.04.1938. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

175. Колесниченко Вадим Васильевич. 21.03.1958. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

176. Рижук Сергей Николаевич. 20.01.1950. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

177. Федун Алексей Леонидович. 24.08.1962. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

178. Самофалов Геннадий Григорьевич. 10.11.1945. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

179. Єгоренко Тамара Васильевна. 11.12.1949. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

180. Мельник Петр Владимирович. 18.06.1957. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

181. Болдирев Юрий Александрович. 16.02.1951. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

182. Максим Луцка Георгиевич. 04.06.1976. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

183. Надоша Олег Владимирович . 19.04.1964. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

184. Келестин Валерий Васильевич. 26.09.1964. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

185. Олійник Владимир Николаевич. 16.04.1957. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

186. Толстенко Владимир Леонидович. 27.05.1950. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

187. Боярчук Алексей Валериевич. 10.04.1972. Член ПР. Высшее. Секретарь. Ялтинский городской совет

188. Лукошко Александр Андреевич. 08.06.1956. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

189. Майборода Сергей Федотович. 24.04.1959. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

190. Калетник Григорий Николаевич. 02.05.1949. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

191. Берташ Василий Михайлович. 07.01.1961. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

192. Стельмашенко Василий Петрович. 03.08.1953. Член ПР. Высшее. Заместитель генерального директора. ООО "Донтехресурс"

193. Зац Александр Викторович. 08.09.1976. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

194. Удушье Василий Степанович. 25.01.1964. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

195. Личук Владимир Иванович. 15.05.1961. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

196. Забарский Владислав Валериевич. 14.07.1968. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

197. Ледида Александр Александрович. 28 09.1957 . Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

198. Пинчук Андрей Павлович. 28.01.1980. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

199. Горбатюк Анатолий Алексеевич. 08.08.1962. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

200. Заблоцкий Виталий Петрович. 14.03.1960. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

201. Чуднов Василий Михайлович. 14.01.1958. Член ПР. Высшее. Начальник. Государственное управление охраны окружающей естественной среды в Ивано-Франковской области

202. Чмирь Юрий Павлович. 07.04.1972. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

203. Кунченко Алексей Петрович. 23.12.1952. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

204. Омельянович Денис Сергеевич. 17.07.1977. Член ПР. Высшее. Генеральный директор. ЗАО "АПК-ІНВЕСТ"

205. Демчишен Василий Васильевич. 15.05.1956. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

206. Муц Орест Павлович. 26.02.1959. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

207. Романюк Николай Прокопиевич. 05.06.1952. Член ПР. Высшее . Народный депутат Украины V созыва. ВР

208. Цюрко Петр Иванович. 28.03.1966. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

209. Гусаров Сергей Николаевич. 24.03.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

210. Васютин Сергей Иванович. 16.05.1961. Беспартийный. Высшее. Председатель правления. ВАТТ "Укртранслизинг"

211. Єгоров Александр Николаевич. 06.10.1965. Член ПР. Высшее. Председатель наблюдательного совета. ООО "Актив-Банк"

212. Столар Вадим Михалович. 10.08.1982. Беспартийный. Высшее. Директор. "Торговый дом "Возрождения"

213. Константинов Владимир Андреевич . 19.11.1956. Член ПР. Высшее. Председатель правления. Корпорация "Укрросбуд"

214. Ковалевская Юлия Сергеевна. 08.10.1977. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

215. Касянюк Александр Ростиславович. 17.05.1967. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

216. Зубанов Владимир Александрович. 15.08.1957. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

217. Киричек Александр Эдуардович. 31.08.1967. Член ПР. Высшее. Председатель наблюдательного совета. ЗАО "Еврокомплекс"

218. Ісаєв Леонид Алексеевич. 17.04.1937. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

219. Андрос Сергей Александрович. 11.01.1962. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

220. Степаненко Анатолий Анатолиевич. 01.07.1963. Член ПР. Высшее. Секретарь городского совета. Бердянский городской совет

221. Литвинов Владимир Григорьевич . 11.05.1949. Член ПР . Средняя техническая. Народный депутат Украины V созыва. ВР

222. Євтухов Василий Иванович. 16.10.1948. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

223. Солтус Павел Станиславович. 19.02.1962. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

224. Зварич Игорь Теодорович. 28.10.1952. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

225. Кукоба Анатолий Тихонович. 08.11.1948. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

226. Нетецка Елена Анатолиевна. 27.10.1972. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

227. Пачесюк Сергей Никонович. 10.04.1951. Член ПР. Высшее. Председатель правления. Открыто акционерное общество «Черкасское АТП 17127»

228. Баранов-мохорт Сергей Николаевич. 03.09.1968. Член ПР. Высшее. Заместитель директора. Общество с ограниченной ответственностью "ПРО-ЛАЙН ГРУПП"

229. Билаш Борис Федорович. 01.08.1941. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

230. Журавский Виталий Станиславович. 08.05.1955. Позапортийний. Высшее. Заместитель председателя КМДА. Киевская городская государственная администрация

231. Заплатинский Владимир Михайлович . 13.09.1951. Позапортийний. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

232. Вершинина Інга Станиславовна . 11.06.1967. Позапортийний. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

233. Зюков Юрий Евгеньевич. 12.02.1962. Член ПР. Высшее. Первый заместитель Министра угольной промышленности Украины. Министерство угольной промышленности Украины

234. Бикадоров Виктор Петрович. 15.07.1948. Член ПР. Высшее. Председатель правления. ВАТ"Холдингова компания "Лугансктепловоз"

235. Цапюк Степан Кириллович. 26.01.1954. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

236. Галуненко Александр Васильевич. 01.03.1946. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

237. Иванов Владимир Михайлович. 28.11.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

238. Рудник Анатолий Андреевич. 08.10.1948. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

239. Кальцев Сергей Федорович. 20.04.1960. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

240. Кравцов Александр Олегович. 24.02.1963. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

241. Кондратьеватетяна Васильевна. 22.10.1957. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

242. Сокол Андрей Алексеевич. 31.10.1962. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

243. Волошенков Дмитрий Борисович. 09.11.1981. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

244. Слободянюк Владимир Иосифович. 14.10.1943. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

245. Ярошенко Роман Валериевич. 11.12.1975. Беспартийный. Высшее. .

246. Петросов Валерий Альбертович. 14.12.1939. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

247. Лещинский Александр Михайлович. 14.12.1939. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

248. Дубовик Сергей Олегович. 22.04.1971. Беспартийный. Высшее. Заместитель Министра. Министерство в связях с Верховной Радой Украины и другими органами государственной власти Украины

249. Борзих Александр Иванович. 26.05.1950. Беспартийный. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

250. Круглик Игорь Викторович. 13.06.1960. Член ПР. Высшее. Директор. ЗАО "Добывающая компания Технопром"

251. Римарук Александр Иванович. 02.08.1956. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

252. Бронников Владимир Константинович. 25.09.1943. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

253. Корсаков Алексей Яковлевич. 02.08.1946. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

254. Кальниченко Игорь Викторович. 07.11.1961. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

255. Пехота Владимир Юлиевич. 20.06.1939. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

256. Панасовский Олег Григорьевич. 08.05.1940. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

257. Радзиевский Алексей Васильевич. 28.03.1949. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

258. Якименко Николай Евгеньевич. 27.03.1958. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

259. Митрошкин Игорь Александрович. 12.06.1950. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

260. Фалько Владимир Иванович. 13.01.1954. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

261. Разгоняев Михаил Васильевич. 08.09.1952. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

262. Петрик Петр Пантилемонович. 26.06.1953. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

263. Горбенко Наталия Арсентиивна. 19.02.1955. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

264. Кичатий Юрий Святославович. 22.11.1959. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

265. Антипенко Ирина Викторовна. 09.05.1961. Член ПР. Высшее. Народный депутат Украины V созыва. ВР

266. Маликов Сергей Валериевич. 23.08.1977. Член ПР. Высшее. Секретарь. Мариупольский городской совет

267. Прогнимак Александр Владимирович. 02.01.1958. Член ПР. Высшее. Начальник Государственного управления. Государственное управление охраны окружающей природнього среды г. Киев

268. Семичастна Елена Борисович. 08.05.1961. Член ПР. Высшее. Помощник-консультант народного депутата Украины. Аппарат Верховной Рады Украины

269. Боярчук Александр Николаевич. 01.10.1972. Член ПР. Высшее. Помощник-консультант народного депутата Украины. Аппарат Верховной Рады Украины

270. Подольский Александр Михайлович. 02.08.1960. Член ПР. Средняя специальная. Физическое лицо - предприниматель. Физическое лицо - предприниматель

271. Ставицкий Эдуард Анатолиевич. 04.10.1972. Член ПР. Высшее. Председатель правления. Национальная Акционерная Компания "недра Украины"

272. Гринькив Игорь Михайлович. 27.11.1970. Беспартийный. Высшее. Помощник-консультант народного депутата Украины. Аппарат Верховной Рады Украины

273. Сендега Александр Степанович. 19.12.1953. Беспартийный. Высшее. Начальник. Газопромышленное управление "Львивгазвидобування"

274. Чичасов Игорь Алексеевич. 18.08.1966. Член ПР. Высшее. Начальник отдела по зв`зкам из громадкістю. Донецкое областное отделение Партии регионов

275. Блоха Алла Владимировна. 13.01.1971. Член ПР. Высшее. Экономист, помощник заместителя генерального директора из экономики и финансов . ДП "Украерорух"

276. Антемюк Василий Дмитриевич. 13.05.1968. Член ПР. Базовая Высшее. Президент. Благотворительный фонд "Доверие"

277. Иванов Андрей Валериевич. 31.05.1974. Член ПР. Высшее. Помощник-консультант народного депутата Украины. Аппарат Верховной Рады Украины

278. Янковець Инна Владимировна. 05.07.1971. Член ПР. Высшее. Юрисконсульт. Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют ЛТД"

279. Ватаманюк Василий Ананиевич. 12.01.1947. Член ПР. Высшее. председатель правления. ВАТТ "Черновицкий кирпичный завод №3"

280. Тиндюк Николай Андреевич. 13.09.1949. Член ПР. Высшее. Заместитель Председателя. Одесский областной совет

281. Дятлов Игорь Сергеевич. 12.09.1981. Член ПР. Высшее. Председатель правления . Корпорация "Еврокапитал"

282. Орда Александр Николаевич. 14.07.1951. Член ПР. Высшее. Первый заместитель Министра. Министерство здравоохранения Украины

283. Кривцов Александр Сианиславович. 03.09.1950. Член ПР. Высшее. Первый заместитель Харьковского городского председателя. Харьковский городской совет

284. Сорока Николай Петрович. 05.08.1952. Член ПР. Высшее. Первый заместитель Министра. Министерство регионального развития и строительства Украины

285. Литвинов Вячеслав Семенович. 29.01.1950. Член ПР. Высшее. Помощник-консультант народного депутата Украины. Аппарат Верховной Рады Украины

286. Гущин Игорь Николаевич. 10.07.1956. Член ПР. Высшее. Финансовый директор. Общество с ограниченной ответственностью "АПК" Южный" г. Херсон

287. Бушко Иван Иванович. 10.03.1969. Член ПР. Высшее. Частный предприниматель. Частный предприниматель

288. Запорожец Петр Петрович. 11.01.1950. Член ПР. Высшее. Глава Постоянной комиссии. Верховная Рада АР Крым

289. Уваров Сергей Иванович. 30.04.1974. Член ПР. Высшее. Директор. Общество с ограниченной ответственностью "Даниил Галицкий"

290. Нощенко Николай Николаевич. 14.03.1972. Член ПР. Высшее. Генеральный директор. Общество с ограниченной ответственностью "Технополис"

291. Лютиков Владимир Іванонвич. 24.12.1954. Член ПР. Высшее. Директор. Учебно-производственное предприятие УТОС "Кримпак"

292. Черниш Николай Константинович. 06.12.1948. Член ПР. Высшее. Генеральный директор. Общество с ограниченной ответственностью "Кременчугский автосборочный завод"

293. Пундик Николай Владимирович. 03.01.1961. Член ПР. Высшее. Помощник-консультант народного депутата Украины. Аппарат Верховной Рады Украины

294. Башкаленко Александр Константинович. 16.05.1961. Член ПР. Высшее. Директор. Общество с ограниченной ответственностью "Екопрод"

295. Храмцов Валерий Леонидович. 14.11.1952. Член ПР. Высшее. Заместитель председателя. Днепропетровский областной совет

296. Денисюк Станислав Федорович. 14.01.1958. Беспартийный. Высшее. Начальник. Харьковская областная налоговая администрация

297. Малиш Анатолий Николаевич. 15.04.1956. Член ПР. Высшее. Заместитель генерального директора по связям с органами государственной власти, громадкіми организациями и СМИ. Открыто акционерное общество "Мотор Сеч"

298. Дутка Игорь Петрович. 20.07.1966. Член ПР. Высшее. Генеральный директор. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый сервис"

299. Редько Роман Васильевич. 09.03.1970. Член ПР. Высшее. Директор. Общество с ограниченной ответственностью коммерческая фирма «Авторитет»

300. Дегтярев Эдуард Станиславович. 22.05.1959. Член ПР. Высшее. Заместитель командующего внутренних войск. Министерство внутренних дел Украины

301. Давиденко Людмила Вадимовна. 18.12.1961. Член ПР. Высшее. Помощник-консультант народного депутата Украины. Аппарат Верховной Рады Украины

302. Журавлев Юрий Петрович. 31.03.1958. Член ПР. Высшее. Председатель правления. Закрыто акционерное общество «Сельскохозяйственная производственная фирма «Агротон»

303. Ольшевский Феликс Викторович. 01.03.1970. Беспартийный. Высшее. Генеральный директор. Компания "Ян-Марк терминал"

304. Андрусенко Андрей Глебович. 13.12.1966. Член ПР. Высшее. Заместитель директора. Общество с ограниченн