Регионалы утвердили список, который видел только Янукович

X съезд Партии регионов утвердил список кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли делегаты съезда.

Перед тем, как поставить на голосование предложенный политсоветом партии проект соответствующего решения, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ зачитал только первую десятку избирательного списка.

В нее вошли: под первым номером - премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, вторым – Раиса БОГАТЫРЁВА, третьим – Тарас ЧОРНОВИЛ, четвертым – Инна БОГОСЛОВСКАЯ, пятым – Нестор ШУФРИЧ, шестым – Николай АЗАРОВ, седьмым – Ринат АХМЕТОВ, восьмым – Александр ЕФРЕМОВ, девятым - Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ, десятым – Борис КОЛЕСНИКОВ.