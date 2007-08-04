Партия Кинаха сегодня голову сложит

Партия промышленников и предпринимателей Украины во время сегодняшнего съезда планирует избрать нового лидера.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член ПППУ, народный депутат Верховной Рады V созыва Лев ГНАТЕНКО.

По его словам, основным кандидатом на пост лидера партии является Людмила ДЕНИСЮК.

Как известно, нынешний лидер ПППУ, министр экономики Анатолий КИНАХ включен в список Партии регионов.

Справка УНИАН. Л.ДЕНИСЮК, родилась 25 сентября 1956 г. в Белой Церкви Киевской области. В 1979 г. окончила Киевский институт легкой промышленности, в 1994 – Украинскую академию искуств.

На даный момент является вице-президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей, заместителем главы ПППУ, заместителем главы Киевской городской госадмистрации.