Политсовет ПР назвал свой варинт первой десятки (список)
11:47, 04 августа 2007Политика
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Окончательное решение - за съездом
Партия регионов намерена внести в первую пятерку своего списка кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА, Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, Тараса ЧОРНОВИЛА, Инны БОГОСЛОВСКОЙ и Нестора ШУФРИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, эти кандидатуры в первой пятерке списка предлагает утвердить съезду Партии регионов политсовет, заседание которого состоялось сегодня утром.
Также политсовет предлагает делегатам съезда на шестую позицию списка утвердить Николая АЗАРОВА, седьмую – Рината АХМЕТОВА, восьмую – Александра ЕФРЕМОВА, девятую – Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО, десятую – Бориса КОЛЕСНИКОВА.
Окончательный вариант, как первой десятки, так и списка в целом, будет утвержден на съезде партии, который проходит сегодня в Киеве.
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