Политсовет ПР назвал свой варинт первой десятки (список)

Партия регионов намерена внести в первую пятерку своего списка кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА, Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, Тараса ЧОРНОВИЛА, Инны БОГОСЛОВСКОЙ и Нестора ШУФРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, эти кандидатуры в первой пятерке списка предлагает утвердить съезду Партии регионов политсовет, заседание которого состоялось сегодня утром.

Также политсовет предлагает делегатам съезда на шестую позицию списка утвердить Николая АЗАРОВА, седьмую – Рината АХМЕТОВА, восьмую – Александра ЕФРЕМОВА, девятую – Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО, десятую – Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Окончательный вариант, как первой десятки, так и списка в целом, будет утвержден на съезде партии, который проходит сегодня в Киеве.