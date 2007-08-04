Янукович приехал на съезд Партии регионов

В Киеве возле Дворца «Украина», где начался сегодня в 11.00 X съезд Партии регионов, собралось около 400 сторонников этой партии.

Как передает корреспондент УНИАН, по другую сторону здания дворца, кроме флагов Партии регионов, стоят люди с флагами Социалистической партии.

Около 11.00 во дворец прибыл лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, в связи с чем движение транспорта по улице было перекрыто.