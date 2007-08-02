Мороз: Янукович заверил, что ПР примет участие во внеочередной сессии парламента

Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ заявляет, что фракция Партии регионов согласилась принять участие во внеочередной сессии парламента, назначенной на 7-10 августа.

Как сообщает телеканал "1+1", А.МОРОЗ и премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ встретились сегодня вечером и обсудили вопрос проведения внеочередной сессии.

По словам А.МОРОЗА, в ходе встречи премьер заверил его, что фракция Партии регионов выполнит предыдущие договоренности провести внеочередную сессию.

Как сообщал УНИАН, 27 июля А.МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов выдал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.

30 июля состоялись консультации лидеров фракций коалиции по поводу внеочередной сессии ВР, после которых заместитель руководителя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявил, что фракция Партии регионов 31 июля не будет принимать участие во внеочередной сессии, и она не состоится.

В свою очередь, представители КПУ выразили готовность принять участие во внеочередной сессии ВР.

Позже 30 июля было поставлено в известность, что руководители фракций признали целесообразным перенести заседание внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва.

31 июля А.МОРОЗ выдал распоряжение, за которым внеочередная сессия Верховной Рады Украины пятого созыва была перенесена на 7-10 августа 2007 года.